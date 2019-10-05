بالفيديو - باريس سان جيرمان يحافظ على صدارته برباعية في أنجيه

حافظ باريس سان جيرمان على صدارته للدوري الفرنسي بانتصاره على أنجيه برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة التاسعة.

فريق العاصمة الفرنسية دخل اللقاء معتمدا على الثلاثي نيمار دا سيلفا وماورو إيكاردي وبابلو سارابيا في الهجوم في ظل غياب الثنائي إدينسون كافاني وكيليان مبابي عن قائمة المدرب توماس توخيل.

وأصحاب الأرض لم يحتاجوا للكثير من الدقائق من أجل التقدم. بابلو سارابيا هز الشباك سريعا مع الدقيقة 13 بعدما توغل من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية بيسراه.

ونجح الأرجنتيني إيكاردي في إضافة ثاني الأهداف مع الدقيقة 37 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

سيطرة باريس تواصلت مع الشوط الثاني وإدريسا جاي سجل ثالث الأهداف مع الدقيقة 59 في متابعة لتسديدة سارابيا.

واختتم نيمار الأهداف مع الدقيقة الأخيرة ليسجل في المباراة الرابعة على التوالي.

رصيد الباريسيين ارتفع إلى 21 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث.

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