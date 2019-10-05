بالفيديو - بعد 402 دقيقة من الانتظار.. هازارد يسجل هدفه الأول مع ريال مدريد

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

إيدن هازارد - ريال مدريد

أخيرا بعد 402 دقيقة من المشاركات الرسمية، سجل إيدن هازارد بقميص ريال مدريد.

النجم البلجيكي أضاف هدف ريال مدريد الثاني في مواجهة غرناطة بالوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، هدف هو الأول لـ هازارد منذ انضمامه قادما من تشيلسي.

النجم البلجيكي لعب 402 دقيقة سابقة، واحتاج إلى الظهور في 6 مباريات حتى يسجل بشكل رائع بعد تمريرة فيدي فالفيردي.

ريال مدريد تقدّم مبكرا في الدقيقة الثالثة بواسطة كريم بنزيمة، والشوط لم ينته حتى أضاف ريال مدريد هدفه الثاني.

الفريق الملكي يتصدر الدوري برصيد 15 نقطة، ويطارده غرناطة صاحب الـ14 نقطة.

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