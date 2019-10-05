بالفيديو - إصابة خطيرة لـ هوجو لوريس ونقله إلى المستشفى

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 14:14

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - توتنام

خرج الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنام بسبب الإصابة بعد مرور 8 دقائق من بداية مواجهة برايتون في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

الفرنسي سقط أثناء الإمساك بكرة عرضية والتي تسببت في قبول فريقه الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق من بداية اللقاء.

لوريس سقط أرضها على ذراعه الأيسر وفشل في محاولة اللحاق بالكرة، وهو ما استدعى تدّخل الفريق الطبي.

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وحصل قائد توتنام على الأكجسين وخرج على نقالة بعد محاولات لعلاجه استمرت 5 دقائق، وخرج في الدقيقة الثامنة وعوضه البديل باولو جازانيجا.

وأصبح لوريس صاحب أسرع تغيير في الدوري الإنجليزي لحارس مرمى منذ مارس 2015 عندما خرج هو أيضا أمام ليستر سيتي بعد مرور 4 دقائق.

Lloris was injured as Brighton scored

الحارس البالغ 32 عاما وفقا لشبكة سكاي سبورتس تم نقله إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف من أجل تلقي العلاج.

ويعد هدف برايتون الأول هو الخطأ الثاني للفرنسي بعد خطئه أمام ساوثامبتون الأسبوع الماضي ثم تلقيه 7 أهداف في شباكه أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

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