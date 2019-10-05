زيدان: أريولا يعرف أنه ارتكب خطأ صغيرا

قلل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، من شأن الخطأ الذي ارتكبه حارس مرماه، ألفونس أريولا، في مواجهة غرناطة.

ريال مدريد نجا من فخ غرناطة وتفوق عليه 4-2 في مباراة مثيرة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني، مواجهة تسبب خلالها أريولا في ركلة جزاء ساذجة على فريقه عاد من خلالها الأندلسيون للمباراة.

وصرّح زيدان في المؤتمر الصحفي: "ليس لدي ما أقوله. هو يدرك أنه ارتكب خطأ صغيرا. بالنسبة لي، لو شاهدنا المباراة كاملة فسنجد أنه ظهر بشكل مميز، ليس فقط في التصديات، لكنه تواصل مع مدافعيه بشكل مميز، وتغلّب على ضغط الخصم. أنا سعيد لأجله".

وافد آخر جديد ترك بصمته، لكن بشكل إيجابي، هو إيدن هازارد الذي سجل أول هدف رسمي بقميص ريال مدريد.

وقال زيدان: "نحتاج إلى هذه النسخة من هازارد، أن يلعب جيدا وأن يسجل أيضا. كان سعيدا بعد المباراة في غرفة خلع الملابس. آمل أنه هدفه الأول من أهداف كثيرة مقبلة".

وأضاف: "كان قادرا اليوم على تقديم تمريرات مؤثرة والتسجيل اليوم. إنه يقوم بالأمور بشكل سليم".

وحث زيدان فريقه على الظهور بشكل أفضل: "أريد المزيد من اللاعبين، نستطيع أن نقدم المزيد ويجب علينا ذلك. أنا سعيد بما يقدمه اللاعبون. هذه الأيام ليس هناك مباراة سهلة، عليك أن تلعب بحدة كبيرة من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

وتحدث زيدان عن موقف توني كروس الذي خرج مصابا في الشوط الأول: "اليوم فقدنا كروس وبيل، وهناك بعض اللاعبين سيرحلون للانضمام إلى منتخباتهم. لا يوجد ما نفعله حيال ذلك. أتمنى أن يبقى كروس معنا وألا ينضم للمنتخب حتى يتعافى، لكنها أمور ليست في سيطرتنا".

قبل أن يتحوّل للإشادة بشدة بلاعبه الشاب فيدي فالفيردي الذي لعب المباراة كاملة: "فالفيردي لاعب وسط عصري، دائما ما يقدم الإضافة، ليس فقط في الهجوم، ولكن دفاعيًا أيضا. كان مهما جدا اليوم ولعب بشكل مميز مثل العديد من زملائه".

وواصل: "لقد أظهر دوما أنه لاعب مميز، إنه يتطور، أنا سعيد بمساهمته في ثاني وثالث هدف. دائما يريد تسلم الكرة ويبذل مجهودا كبيرا".

بعد عدة أسابيع من انطلاق الموسم والتواجد في صدارة الدوري، هل خطط زيدان لهذا الوضع بحلول هذا الوقت من المنافسة؟

المدرب الفرنسي أجاب: "التواجد في المركز الأخير في مجموعة دوري أبطال أوروبا لم يكن مخطَطا، ولكنه واقع. ندرك أننا سنواجه جالاتسراي بعد التوقف الدولي، لكن قبلها علينا اللعب أمام مايوركا. دعونا نستمتع فقط بالفوز اليوم".

وربط زيدان هدف لوكا مودريتش بآخر سجله في شباك غرناطة كذلك خلال ولايته الأولى مع الميرنجي: "أنا سعيد لأن مودريتش يجيد التسديد بهذه الصورة، قبل 3 أو 4 سنوات سجل نفس الهدف أمام غرناطة. لديه قدرات مميزة في التسديد، لا تتملكه الجرأة دائما لفعل ذلك، لكن عليه أن يفعل ذلك".

ريال مدريد رفع رصديه إلى 18 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة.

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