بالفيديو – صلاح يخرج مصابا أمام ليستر سيتي

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

تعرض محترفنا المصري محمد صلاح لإصابة غادر على أثرها مواجهة فريقه ليفربول أمام ليستر سيتي.

تدخل قوي للغاية من حمزة تشودري على كاحل محمد صلاح، ليسقط الأخير متأثرا بشدة بسبب الإصابة.

وتلقى صلاح العلاج على أرضية الملعب، قبل أن يُكمل اللقاء للحظات ولكنه لم يقدر بعد ذلك على الاستمرار داخل الملعب ليسقط أرضا من جديد ويطلب الخروج.

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وخرج صلاح في الدقيقة 91 ليشارك أدم لالانا بدلا منه، كتغيير أخير ليورجن كلوب.

وانتصر ليفربول في اللحظات الأخيرة على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف عن طريق جيمس ميلنر من علامة الجزاء.

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