كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 18:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

ظهر يورجن كلوب غاضبا للغاية بعد فوز فريقه ليفربول على ليستر سيتي، بسبب إصابة محمد صلاح.

صلاح خرج مصابا في فوز ليفربول على ليستر 2-1، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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وعندما سُئل كلوب في مقابلته مباشرة بعد المباراة عما إذا كان "صلاح بخير"، أجاب كلوب في غضب: "لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات، محمد (صلاح) مُلقى في غرفة خلع الملابس، كيف يمكن أن يكون بخير؟".

وأكمل: "لا نعرف حالته، لكن هذا صعب".

وأضاف: "نحن أقل الفرق تحصلا على البطاقات الصفراء لـ3 سنوات متتالية، نحن لا نقوم بهذه الأمور".

وأتم: "ما يحدث ليس صائبا".

صلاح خرج مصابا في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري انتقده كلوب بشدة.

وتلقى صلاح العلاج على أرضية الملعب، قبل أن يُكمل اللقاء للحظات ولكنه لم يقدر بعد ذلك على الاستمرار داخل الملعب ليسقط أرضا من جديد ويطلب الخروج.

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