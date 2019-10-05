بالفيديو – التعثر الأول ليس اليوم.. ليفربول ينتصر على ليستر سيتي +95

لم يكن اليوم هو التعثر الأول لليفربول في الدوري الإنجليزي. ليفربول هزم ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وواصل مسيرة الانتصارات المتتالية.

فاز ليفربول على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

سجل ساديو ماني وجيمس ميلنر هدفي ليفربول، مقابل تسجيل ماديسون لليستر سيتي.

يورجن كلوب اختار البدء بأدريان في حراسة المرمى رغم عودة أليسون بيكر للتدريبات، فيما بدأ جيمي فاردي في تشكيل ليستر سيتي الأساسي.

🔴 تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي#السبت_الكروي pic.twitter.com/uK9aRfp8We — FilGoal (@FilGoal) October 5, 2019

وصف المباراة

كان ليفربول هو المبادر بالخطورة لتسجيل الأول. انطلق أندرو روبيرتسون بالكرة في الدقيقة السابعة، ثم أرسل عرضية إلى محمد صلاح، لكن سوينسو مدافع ليستر قطع الكرة سريعا من أمامه.

وجاء التهديد الثاني في الدقيقة الـ12. ترينت أرنولد مر من سوينسو بشكل مبهر، ثم أرسل عرضية قابلها جيمس ميلنر بتصويبة مباشرة لكن فوق المرمى.

ورد ليستر سيتي بالتهديد الأول في الدقيقة الـ23. انطلاقة من الظهير الأيسر تشيلويل بالكرة على الجانب الأيسر لمنطقة جزاء ليفربول ثم أرسل كرة عرضية ولكن قوية خرجت من الجهة الأخرى للملعب.

وفي المقابل انطلق ساديو ماني بالكرة في الدقيقة الـ29 لأن وصل إلى منطقة الجزاء، ثم سدد بيسراه في يد الحارس.

إيجابية أولى

وبعد فترة هدوء جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ40. تمريرة طولية من ميلنر، مرت خلف الدفاع لينفرد ماني بالمرمى ويسجل الهدف الأول.

وكاد ماني نفسه يسجل الثاني في الدقيقة الـ43. تبادل تمرير الكرة مع روبيرتو فيرمينو لتصل للسنغالي داخل منطقة الجزاء، ولكن ماني سدد الكرة ضعيفة بين يدي الحارس شمايكل، وينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف.

الشوط الثاني

مارك ألبرايتون شارك في صفوف ليستر سيتي مع بداية الشوط الثاني بدلا من هارفي بارنيز.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني مهاجما أيضا.

أرنولد استلم الكرة على جهة اليمنى في الدقيقة الـ47 ومرر كرة أرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت لصلاح الذي سددها مباشرة ولكن تصدى لها كاسبر شمايكل بردة فعل رائعة.

ضغط ليستر

وانتقلت السيطرة على مجريات اللعب إلى ليستر سيتي وانفرد جيمي فاردي بمرمى أدريان في الدقيقة 65 وكاد أن يسجل التعادل لفريقه لكن الحارس الإسباني خرج من مرماه وأمسك الكرة.

استمرت خطورة ليستر سيتي وسدد دينيس باريت كرة قوية في الدقيقة 72 مرت جوار مرمى ليفربول.

براندان رودجرز أجرى التبديل الأول لليستر سيتي في الدقيقة الـ73 بدخول أيوزي بيريز بدلا من دينيس برايت.

في المقابل دفع يورجن كلوب بجوردان هندرسون وديفوك أوريجي في الدقيقة الـ78 بدلا من جورجينيو فينالدوم وروبيرتو فيرمينو.

وأخيرا أسفر ضغط ليستر سيتي القوي على ليفربول عن هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 80 بتسديدة من جيمس ماديسون أخطأ أدريان في التصدي لها.

وجاءت ثاني التبديلات من ليستر سيتي بدخول حمزة تشودري بدلا من جيمس ماديسون في الدقيقة الـ85.

إصابة صلاح وهدف قاتل

ومع ضغط ليفربول لتسجيل الهدف الثاني. تعرض محمد صلاح لإصابة في الدقيقة الـ88 بعد تدخل قوي جدا من البديل تشودري على قدمه.

وبعد محاولات للتحامل على نفسه، اضطر صلاح للخروج في النهاية بالدقيقة الـ91 وشارك أدم لالانا بدلا منه.

لكن التعثر الأول لم يكن اليوم.

حصل ليفربول على ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة الـ93. ألبرايتون راوغ كاسبر شمايكل حارس مرماه ثم تعثر في الكرة، ليقطعها ماني قبل أن يعود ألبرايتون ويضرب ماني، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، وينفذها جيمس ميلنر بنجاح في المرمى، ليفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ24 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي قبل لقاء الأخير هذه الجولة مع ولفرهامبتون، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة الـ14 في المركز الثالث.