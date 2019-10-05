بالفيديو - تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا الخماسي على نورويتش

حقق أستون فيلا فوزا عريضا على مضيفه نورويتش سيتي بخمسة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 65.

ويسلي موراييس افتتح التسجيل للفيلانز بهدفين في الدقائق 14 و30 قبل أن يهدر فرصة تسجيل الهاتريك بإضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني واصل الضيوف عرضهم القوي وأضافوا هدفين متتاليين عن طريق جاك جيريلش في الدقيقة 49 وكونور هوريان في الدقيقة 61.

المهرجان التهديفي تواصل في الدقيقة 83 بهدف أخير من البرازيلي دوجلاس لويز، ثم سجل جوزيب دراميتش هدف حفظ ماء الوجه للكناري بعدها بأربع دقائق.

رصيد الفيلانز ارتفع إلى 8 نقاط في المركز الـ14، بينما توقف رصيد نورويتش عند 6 نقاط بالمركز الـ18.

وفي نفس الجولة ظفر بيرنلي بانتصار صعب على إيفرتون بهدف نظيف سجله جيف هيندريك في الدقيقة 72.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة واتفورد وشيفيلد يونايتد.

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