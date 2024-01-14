ملف – كل ما جاء بحوارات في الجول قبل كأس أمم إفريقيا 2023

الأحد، 14 يناير 2024 - 01:16

كتب : محمد عبد العظيم حسام أحمد

حوارات أمم إفريقيا

بدأت نسخة 2023 من كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

FilGoal.com خاض رحلة داخل أدغال وصحاري القارة السمراء من أجل جعلكم أقرب أكثر من أي لجميع المنتخبات.

قبل أن تشتد المنافسة، جمعنا لكم في ملف أبرز الحوارات التي أجريت على FilGoal.com قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

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