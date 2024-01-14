ملف – كل ما جاء بحوارات في الجول قبل كأس أمم إفريقيا 2023

بدأت نسخة 2023 من كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

FilGoal.com خاض رحلة داخل أدغال وصحاري القارة السمراء من أجل جعلكم أقرب أكثر من أي لجميع المنتخبات.

قبل أن تشتد المنافسة، جمعنا لكم في ملف أبرز الحوارات التي أجريت على FilGoal.com قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

مهاجم نيجيريا لـ في الجول: هذا سبب تفوق مصر علينا.. وهؤلاء أفضل 5 فرق في إفريقيا

مدرب موزمبيق: مصر مرشحة للفوز بـ أمم إفريقيا.. وطموحنا تجاوز المجموعات

مدرب كاب فيردي: مصر الأوفر حظا لتصدر مجموعتنا.. وثلاثي ينافسهم على اللقب

ديسابر: مصر و3 منتخبات تمتلك قدرات خاصة.. والمغرب سيُظهر إمكانياتنا

فيلود: بوركينا فاسو لديها فرصة لحصد أمم إفريقيا لهذا السبب

شايفر يحكي عن حلم لم يتحقق مع مصر.. وصلاح الذي لا يجد من يساعده

مدرب غانا السابق: هذا اللاعب المصري الذي أضعه بين الأفضل.. وهذه أسباب إخفاق 2021

أمير عبده يختار اللحظة الأفضل والأسوأ في أمم إفريقيا.. ولماذا المغرب الأصعب

فاندنبروك يتحدث عن خطة سرية لإيقاف صلاح ضد الكاميرون.. ووائل جمعة القوي

مدير منتخب غينيا الاستوائية: أسلوبنا يشبه الكرة الإسبانية.. ونريد الفوز بأمم إفريقيا

دي فونيه يوضح لـ في الجول سبب زيارة معسكر منتخب مصر.. ويختار المرشحون للقب

مدرب غينيا الاستوائية لـ في الجول: نسعى لتحسين مركزنا بأمم إفريقيا.. ولا يمكن توقع ما سيحدث

مدرب الكاميرون المساعد لـ في الجول: مصر تنافس ثلاثة منتخبات لحصد أمم إفريقيا.. واستبعد المغرب

باتريس بوميل: كيروش ومصر أصعب من واجهتهما.. وأسعد لحظاتي لم تكن متوقعة

مدرب غانا السابق لـ في الجول: أؤمن أن لدينا فرصة لحصد اللقب.. ومصر منافس قوي

مساعد كيروش: هذا ما يميز منتخب مصر عن الآخرين.. صلاح فاجئني وأستغرب من كاف

مدرب أنجولا لـ في الجول: هؤلاء المرشحون للفوز بكأس أمم إفريقيا.. وأستمتع بمشاهدة صلاح

مهاجم موزمبيق السابق: مواجهة جمعة صعبة للغاية.. وهؤلاء يسبقون صلاح بالأفضل

لاعب الكاميرون يتحدث عن الخسارة مرتين من مصر.. وكواليس مثيرة أحبطها الفراعنة

توم سينتفيت لـ في الجول: أحمد حسن ضمن أفضل 5 في تاريخ إفريقيا.. وهذان قد يفوزان بالكأس