توم سينتفيت لـ في الجول: أحمد حسن ضمن أفضل 5 في تاريخ إفريقيا.. وهذان قد يفوزان بالكأس

يؤمن توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا أن أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق يعد ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ كأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب جامبيا للمرة الثانية على التوالي والثانية تاريخيا له في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب منتخب جامبيا في المجموعة الثانية بجوار كل من السنغال والكاميرون وغينيا.

وأجرى سينتفيت حوارا مع FilGoal.com وجاء كالتالي:

من هم أفضل لاعبين في تاريخ أمم إفريقيا؟

أفضل خمسة لاعبين في تاريخ أمم إفريقيا بالنسبة لي هم:

أحمد حسن من مصر.

لخضر بلومي من الجزائر.

راضي الجعايدي من تونس.

روجيه ميلا من الكاميرون.

ستيفن كيشي من نيجيريا.

أفضل ذكرى لك في أمم إفريقيا؟

هناك الكثير من الذكريات بالنسبة لي في أمم إفريقيا أبرزها التأهل مع جامبيا لنسخة بطولة 2022 ومباراتنا الأولى ضد موريتانيا حيث انتصرنا وكانت مفاجأة كبيرة ولحظة خاصة جدا.

من المرشح للفوز بأمم إفريقيا 2023؟

هناك الكثير من المرشحين مثل مصر تونس والجزائر والمغرب والسنغال ومالي وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا والكاميرون.

لكن أعتقد أن منتخب من غرب إفريقيا هو من سيتوج باللقب نظرا لاستفادته من الظروف الخاصة بإقامة البطولة لذا سأرشح نيجيريا وكوت ديفوار للفوز باللقب.