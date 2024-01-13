حوار في الجول - مدير منتخب غينيا الاستوائية: أسلوبنا يشبه الكرة الإسبانية.. ونريد الفوز بأمم إفريقيا

يرى رودولفو بوديبو مدير منتخب غينيا الاستوائية أن أفكار فريقه تشبه كرة القدم الإسبانية، ووصف المجموعة الأولى في أمم إفريقيا 2023 بـ "مجموعة الموت".

ويستعد منتخب غينيا الاستوائية للقاء نيجيريا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات غدا الأحد في الرابعة عصرا.

وقال بوديبو لـ FilGoal.com: "لدي ذكريات رائعة عن أول كأس أمم إفريقيا لي عندما استضفنا البطولة في 2012، أول ما يتبادر إلى ذهني هو سعادة شعبنا بأكمله للمشاركة لأول مرة في مثل هذا الحدث المهم".

وأضاف "الرئيس والحكومة والجميع عملوا بجدية من أن جل أن تسير الأمور على ما يرام، وكانت هناك أجواء رائعة في المدرجات والمدينة".

وأكمل "كلاعب وقائد، فإن تمثيل بلدك في ملعبك ووسط جماهيرك كان أعظم شيء. لسوء الحظ، بعد 20 دقيقة تعرضت لقطع في وتر قدمي اليمنى ومنذ ذلك اللحظة أصبحت استمتع بتأهلنا الرائع إلى ربع النهائي مثل غيني آخر على مقاعد البدلاء".

رودلفو لعب لأندية إسبانية عديدة أبرزها ديبورتيفو لاكورونيا وألافيس وإلتشي.

ومثل منتخب بلاده في الفترة من 2003 وحتى 2013 وسجل 4 أهداف دولية في 10 مباريات.

وعن نسخة 2023 أجاب: "آمل أن تكون النسخة الحالية حدثا دوليا كبيرا لأن الاتحاد الإفريقي يتفوق على نفسه كل عام في تحسين مستوى هذه الكأس وتنظيمها، وعلى مستوى كرة القدم أتمنى أن أرى مباريات رائعة منذ البطولة السابقة".

وواصل "في الكاميرون، لعبت المنتخبات الوطنية المتوسطة دورا كبيرا في إقصاء مرشحين كبار مثل الجزائر، وهذا يوضح الكثير عن المستوى الذي وصلت إليه كأس إفريقيا مؤخرا".

ورشّح 5 منتخبات للتتويج بلقب النسخة الحالية قائلا: "الفرق المفضلة دائما للتتويج هي كوت ديفوار والمغرب ونيجيريا ومصر، بالطبع البطل الحالي السنغال مرشح لكني آمل أن يكون هناك بطلا مختلفا هذا العام وآمل أن تكون غينيا الاستوائية وتحقيق المفاجأة بالوصول إلى النهائي والعودة بالكأس، سيكون ذلك ممكنا".

ويتواجد منتخب غينيا الاستوائية في المجموعة الأولى رفقة غينيا بيساو ونيجيريا وكوت ديفوار.

وعن المجموعة قال: "نُطلق على مجموعتنا اسم مجموعة الموت، مع فرق كبيرة ومفضلة للفوز بكأس إفريقيا، كوت ديفوار فريق قوي للغاية، مع لاعبين رائعين ومع ميزة اللعب على أرضهم وهو شيء سيجعله أكثر صعوبة. والأخطر من كوت ديفوار منتخب نيجيريا، وهي قوة إفريقية أخرى، على الرغم من أنها ليست قوية مثل السنوات الأخرى، فهي دائما موجودة كمرشحة، وغينيا بيساو، التي لعبت كرة قدم جيدة مؤخرا ويجب احترامها كثيرا، لكنني أثق في ذلك من خلال كرة القدم لدينا. وخاصة نحن متحمسون للغاية لأننا نستطيع التأهل وتحسين الدور الذي لعبناه في الكأس السابقة في الكاميرون".

وتابع "يمتلك فريقنا سلاحا عظيما وهو الرغبة في القيام بشيء مهم وتحسين ما تم إنجازه في كأس إفريقيا السابقة، مرة أخرى لإثارة حماس الناس الذين يتوقون للفوز بمثل هذه البطولة المرموقة، جنبا إلى جنب مع كرة القدم لدينا واللحظة التي نعيشها. ما نمر به يوحي بأننا سنبذل قصارى جهدنا ولن نكون في إجازة. سنقدم الكثير لنتحدث عنه وأكرر، أتمنى أن تتمكن غينيا الاستوائية من الفوز بهذه الكأس".

وأوضح "أعتقد أن كرة القدم لدينا تختلف قليلا عن المنتخبات الوطنية الأخرى حيث أن معظم اللاعبين يلعبون في فئات مهمة في إسبانيا منذ سن مبكرة للغاية، مما يجعل إيديولوجية كرة القدم في غينيا الاستوائية مشابهة جدا لكرة القدم الإسبانية، في حيازة الكرة".

وينشط 10 لاعبين من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2023 بالدرجات المختلفة من الكرة الإسبانية.

وأتم "مع الكثير من التمرير، والكثير من الصبر لتحريك الفريق المنافس والعثور على تلك المساحات التي يمكن أن يتعرضوا فيها للأذى، جنبا إلى جنب مع التمركز الجيد والضغط على الملعب عندما لا تكون لديك الكرة لتتمكن من القيام بهجمات مرتدة جيدة و إنهاء الفرص. وهذا يحقق لنا نتائج جيدة".

ويشارك منتخب غينيا الاستوائية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 2012 و2015 و2021.

ويعد أبرز إنجاز للكرة الغينية هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2015 التي استضافتها بشكل فردي، بعد نسخة 2012 بالمشاركة مع الجابون.