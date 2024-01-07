حوار في الجول - مهاجم موزمبيق السابق: مواجهة جمعة صعبة للغاية.. وهؤلاء يسبقون صلاح بالأفضل

تحدث مانويل بوكاني الشهير بـ "تيكو تيكو" مهاجم منتخب موزمبيق في أمم إفريقيا 2010 عن صعوبة مواجهة وائل جمعة مدافع مصر الأسبق.

ولعب منتخب موزمبيق أمام مصر في تلك النسخة من أمم إفريقيا وتغلب الفراعنة وقتها بهدفين دون مقابل.

وتتجدد المواجهة مجددا في النسخة المقبلة بعد وقوع منتخب موزمبيق رفقة مصر في المجموعة.

وقال بوكاني في تصريحات لـ FilGoal.com: "أعتقد أن مواجهة وائل جمعة كانت صعبة للغاية، كان قلب دفاع ذو خبرة كبيرة ويفرض أسلوبا بدنيا على المهاجم، واللعب أمامه على المستوى البدني لم يكن سهلا".

وشدد "وائل جمعة كان مدافعا قويا، ولم يمنحني أي مساحة أبدا لفعل أي شيء لذلك مواجهته كانت تجربة صعبة".

وتابع مهاجم موزمبيق "منتخب مصر في 2010 كان يمتلك خبرة كبيرة بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا في نسختين على التوالي، لذلك دخل الفريق البطولة بثقة كبيرة وكانوا يعلموا كيفية المشاركة في مثل هذه البطولة".

أما عن أداء الفريق فأوضح "ربما في بعض الأحيان لم يظهر أداؤهم بشكل مثير ولكن في نفس التوقيت كان فريقا يتمتع بخبرة كبيرة وكانوا يعلمون تحديدا ما يجب فعله".

وواصل "مواجهتنا ضد مصر كانت قوية جدا، وعندما تفوز بلقب مثل أمم إفريقيا يجب أن تكون فريقا جيدا جدا وهم كانوا جيدين بالفعل".

أما عن صعوبة مجموعة فكشف "لسوء حظ موزمبيق دائما ما ستكون مجموعتنا صعبة في أمم إفريقيا بسبب تصنيفنا، وكنا نعلم أن مواجهة منتخب مصر الذي يتمتع بمثل هذه الخبرة سيكون أمرا صعبا، وكنا نعلم أنه لن يمكننا الفوز على مصر، بالطبع كل شيء ممكن في كرة القدم وبذلنا قصارى جهدنا ولكن عاقبتنا مصر باستخدام الخبرة مثل أي فريق كبير".

وواصل "جواو رافائيل حارس مرمانا كان يعرف المصريين أكثر مني بسبب مشاركته مع أحد الأندية المصرية -نادي الترسانة- وقدّم أفضل ما لديه وتصدى للكثير من التسديدات لذلك هنأناه عقب المباراة لعدم تلقي المزيد من الأهداف".

وبسؤاله عن سر تفوق الجيل السابق للفراعنة أجاب "أعتقد أن هيمنة منتخب مصر على البطولة خلال الفترة من 2006 إلى 2010 بسبب الحفاظ على نفس الجيل لفترة طويلة والاعتياد على طريقة اللعب مما جعلهم فريقا قويا جدا".

أما عن إمكانية اختياره ثلاثة لاعبين مصريين كان يتمنى اللعب بجوارهم فأوضح "صعب جدا اختيار ثلاثة لاعبين فقط لأن مصر أنجبت العديد من اللاعبين المميزين، ولكن بالنسبة لي يمكنني اختيار حسام حسن لأنه كان لاعبا مثيرا وهدافا رائعا، وأيضا محمد أبو تريكة كان لاعبا جيدا جدا والآن لدينا محمد صلاح الأفضل في مصر ولكن بالتأكيد هناك المزيد من اللاعبين المصريين".

وبسؤاله عن توقعه لمصر في النسخة المقبلة فأجاب "لا أعرف الكثير عن منتخب مصر الحالي ولكن من خلال النتائج أعتقد أنهم ليسوا أقوياء بما يكفي مثل الجيل السابق، وسيتعين علينا الانتظار ونرى كيف سيكون أداء الفريق في أمم إفريقيا".

ولم يتفق بوكاني مع مقولة أن صلاح الأفضل تاريخيا في القارة موضحا "صلاح بالتأكيد أفضل لاعب في إفريقيا حاليا ولكن ليس الأفضل عبر التاريخ من وجهة نظري، أنجبت قارة إفريقيا العديد من اللاعبين العظماء، ربما لا يلعبون بشكل ثابت في أوروبا مثل صلاح المتواجد في ليفربول لسنوات عديدة".

وشدد "صلاح لاعب جيد جدا جدا ويمنحك الأهداف دائما وبالطبع من أفضل اللاعبين في تاريخ إفريقيا ولكن من الصعب أن أقول الأفضل في التاريخ، فلدينا مثلا روجيه ميلا وصامويل إيتو وديديه دروجبا".

وكشف بوكاني "بالنسبة لي روجيه ميلا هو رقم 1 في تاريخ إفريقيا بسبب ما فعله على الساحة الدولية ومن بعده اختار دروجبا وصلاح وإيتو وربما عبيدي بيليه خامسا".

وأخيرا بالحديث عن النسخة المقبلة قال مهاجم موزمبيق: "من الصعب التنبؤ بالفريق الذي سيحصد لقب أمم إفريقيا، ودائما ما يكون الفريق المستضيف هو المفضل دائما، ولكن بخلاف كوت ديفوار هناك فرق مثل مصر والمغرب وغانا ونيجيريا والكاميرون، وأعتقد أنه لن تكون هناك مفاجآت وسيكون البطل بين تلك المنتخبات".

واختتم تصريحاته "أتمنى أن يقدم منتخب موزمبيق نتيجة إيجابية أمام مصر، الأمر لن يكون سهلا ولكن علينا دخول المباراة دون خوف ونبذل قصارى جهدنا للحصول على نقطة على الأقل لأنها في النهاية 11 لاعب ضد 11 لاعب".