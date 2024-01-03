حوار في الجول - مدرب موزمبيق: مصر مرشحة للفوز بـ أمم إفريقيا.. وطموحنا تجاوز المجموعات

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 15:51

كتب : محمد عبد العظيم

كوندي - مدرب موزمبيق

يرغب شيكينيو كوندي المدير الفني لـ منتخب موزمبيق أن يكون فريقه جاهزا قبل افتتاح مشوار بطولة أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد منتخب موزمبيق في أمم إفريقيا 2023 بالمجموعة الثانية رفقة مصر وغانا وكاب فيردي.

وقال كوندي لـ FilGoal.com: "كان من حسن حظي أن لعبت أول كأس أمم في القاهرة وخسرنا أمام مصر بهدفين وقتها".

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كوندي تواجد مع القائمة الأولى على الإطلاق لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 1986.

وأضاف "ليس من المعتاد أن نشارك في كأس الأمم لنواجه مصر ومنذ 14 عاما نغيب عن البطولة. مصر قوة كبيرة ومرشحة للفوز باللقب وتمتلك لاعبين ينشطون في أفضل الدوريات الأوروبية ولديها تاريخ كبير على مستوى الكرة الإفريقية".

وأكمل "سيكون أمرا محفزا لنا وبمثابة تحد. لدينا لاعبون ينشطون في البرتغال آمل أن يكون رينالدو ماندافا في وضعية جيدة وغيره من اللاعبين الناشطين بأندية أصغر".

وأردف "نريد أن نكون جاهزين أمام خصم قوي مثل مصر في المباراة الأولى الهامة، لكن هدفنا دوما هو الفوز وفي النهاية هي مباراة بين 11 لاعبا ومثلهم".

وواصل عن الغياب عن المشاركة في أمم إفريقيا قائلا: "صحيح، للأسف لا نشارك في هذه البطولة منذ 13-14 عاما. وبعد قدومي إلى المنتخب نجحنا في التأهل إلى أمم إفريقيا للمحليين بعد تسع سنوات من الغياب. لعبنا النهائيات في الجزائر وبلغنا ربع النهائي، وبعد ذلك تأهلنا لكأس الأمم بعد غياب أطول".

وشاركت موزمبيق في أمم إفريقيا في 4 نسخ سابقة وفي جميعها ودعت من دور المجموعات.

وفي 3 نسخ وهي 1986 و1998 و2010 تواجدت رفقة مصر في البطولة، وتوج الفراعنة باللقب في النهاية.

واستكمل "القرعة منحتنا مجموعة صعبة لكن طموحنا سيكون دوما تجاوز هذا الدور. هل هي مهمة صعبة؟ صعبة بالطبع... هل هي مستحيلة؟ لا شيء مستحيل! نحتاج إلى الإيمان بحظوظنا وسنفعل ذلك أمام خصومنا".

وأتم "سنلعب كرة القدم باحترام للخصم، لدينا أسلحتنا ولدينا لاعبون في أوروبا. لا يوجد فريق كامل دوما توجد سلبيات سنحاول استغلالها لتحقيق أفضلية. آمل أن يكون كل لاعبينا في حال بدنية جيدة مع بداية البطولة التي ندخلها بحماس كبير".

ويبدأ منتخب موزمبيق مشواره في البطولة بلقاء مصر يوم 14 يناير، ثم يواجه كاب فيردي في الجولة الثانية ويختتم المجموعات بلقاء غانا.

شيكينيو كوندي موزمبيق أمم إفريقيا منافس مصر
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