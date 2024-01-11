مدرب غينيا الاستوائية لـ في الجول: نسعى لتحسين مركزنا بأمم إفريقيا.. ولا يمكن توقع ما سيحدث

يأمل خوان ميشا المدير الفني لـ غينيا الاستوائية تحسين مركزهم في نسخة 2023 من أمم إفريقيا بعدما قدموه خلال النسخة الماضية.

ويتواجد منتخب غينيا الاستوائية في المجموعة الأولى التي تضم كل من: كوت ديفوار المستضيفة ونيجيريا وغينيا بيساو.

وقال ميشا لـ FilGoal.com: "سعيد بالتواجد مجددا بكل تأكيد في كأس أمم إفريقيا بعد نسخة 2021 والتي صعدنا فيها إلى ربع النهائي أمام السنغال التي توجت بعد ذلك باللقب، ولذلك نسعى لتحسين مركزنا في هذه المجموعة ونحقق إنجازا جديدا".

وأضاف "مجموعتنا صعبة، هناك كوت ديفوار صاحبة الأرض والملعب ونيجيريا أيضا وغينيا بيساو، ولكن إذا كنت تريد التأهل فعليك مواجهة جميع الصعوبات التي تلعب ضدها، وتحاول أن تتغلب عليها".

وأكمل "لا يمكنني توقع ما سيحدث ولكن أعد الجميع بأننا سنقدم كل ما لدينا ونلعب بطريقتنا".

وعن اللقاء الأول في البطولة أجاب: "مواجهة نيجيريا في أول مباراة لن تكون سهلة، لديهم منتخب قوي ووصل لمرحلة عالية من القدرات الفنية، لذلك سنحاول مواجهته بكل ما لدينا من قوة، ومن المهم أن نبدأ اول مباراة بدون خسارة".

وأتم عن توقعاته للبطل قائلا: "أعتقد أن الأمر صعب التوقع لأن هناك كوت ديفوار ونيجيريا وأيضا السنغال البطل السابق ومصر والمغرب. لذلك لن أتوقع من سيكون البطل، ولكن علينا أن ننتظر".

ويشارك منتخب غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا 2023 للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وسبق أن احتل المنتخب المُلقب بالأفيال المركز الرابع في نسخة 2015.

وودع المنتخب النسخة الماضية من ربع النهائي بالخسارة من السنغال بنتيجة 3-1.