حوار في الجول – شايفر يحكي عن حلم لم يتحقق مع مصر.. وصلاح الذي لا يجد من يساعده

هو أحد المدربين الذين غزوا إفريقيا مع أحد أفضل أجيال الكاميرون على مر التاريخ، وينفريد شايفر المدير الفني الألماني.

وتوج شايفر بكأس أمم إفريقيا 2002 مع الكاميرون كما قاد المنتخب الملقب بالأسود في كأس العالم في العام ذاته.

وعن حلم لم يتحقق مع مصر منافسه السابق وكواليس جنونية عاشها مع الكاميرون قبل كأس العالم 2002 أجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع شايفر.

ما هي أفضل ذكرى لك في أمم إفريقيا؟

أفضل ذكرى لي كانت الفوز بالبطولة في مالي 2002 وكل اللاعبين كانوا يبكون من السعادة وكنت سعيدا للغاية وفخور للغاية بفريقي وكان فريقا رائعا.

وبعد ذلك وزير الرياضة لم يساعد هذا الفريق الجيد ولن أنسى هذا أبدا وكانت فرصة كبيرة للغاية للكاميرون للفوز في كوريا واليابان في كأس العالم 2002.

هل تتذكر مواجهاتك ضد منتخب مصر؟

نعم أتذكر لأن هذه كانت المرة الأولى التي أواجه فيها مصر وأنا معجب للغاية بمنتخب مصر والكرة والدوري المصري، التقينا في أمم إفريقيا 2002 في مالي وفزنا وكانت مباراة قوية للغاية وكنا أفضل منهم.

المباراة الثانية كانت في الإسكندرية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006 ولعبنا في الإسكندرية وخسرنا.

أنا معجب بالكرة المصرية وكنت لاعبا صغيرا في بروسيا مونشنجلادباخ ولعبت ضد الزمالك وضد منتخب مصر في القاهرة ومنذ ذلك اليوم أحب مصر والكرة المصرية والدوري المصري.

كان حلمي تدريب أحد الفرق المصرية أو المنتخب المصري وصدقوني سأقود ذلك المنتخب للتأهل لكأس العالم وأحقق نتائج جيدة.

من المرشح للفوز بأمم إفريقيا 2023؟

لا أعرف بالتحديد، لكن المغرب لعب كأس العالم 2022 بشكل جيد للغاية وفقط ضد فرنسا غير من طريقته ولكنه خسر.

مصر في كل مرة مرشحة للفوز والكاميرون كذلك.

أعتقد أن روجبير سونج مدرب الكاميرون أصبح أكثر خبرة حاليا وربما يستطيع قيادة الفريق نحو الظفر باللقب.

من هم أفضل لاعبين في تاريخ أمم إفريقيا؟

من الصعب اختيار أفضل اللاعبين هناك صلاح في مصر واحد من أفضل اللاعبين في ليفربول وأوروبا وحينما يعود إلى منتخب مصر لا يجد من يساعده ولكنه لاعب رائع للغاية.

بإمكاننا أن نرى كل اللاعبين في الأرجنتين يساعدون ميسي الذي فاز بكأس العالم 2022 وهذا مهم للغاية.

من هم أفضل لاعبين في تاريخ أمم إفريقيا؟

هناك الكثير مثل صامويل إيتو وروجبير سونج ومارك فيفيان فويه وهناك الكثير من اللاعبين الرائعين في إفريقيا

فنحن نرى العديد من اللاعبين في أوروبا من السنغال ونيجيريا والمغرب وفي اللحظة الحالية اللاعبون الأفارقة يلعبون أفضل من اللاعبين الأوروبيين

أفضل اللاعبين في الكاميرون وقت تدريبك للمنتخب؟

في الكاميرون الكل كان رائعا ولا أنسى تلك المجموعة من اللاعبين أبدا وخاصة المباراة ضد كولومبيا في كأس القارات 2003 مثل سونج وإيتو وباتريك مبوما وجيريمي وكان فريقا جيدا جدا ورائعا.

ما هي كانت أكبر مشاكلك في التدريب في إفريقيا؟

أكبر مشاكلي كانت كارثية فريقنا كان جيدا للغاية صدقوني، كنا في هولندا وسافرنا إلى الدنمارك ثم هولندا ثم فرنسا ووزير الرياضة لم يدفع الحوافز لللاعبين ولكنه لم يحضر وظللنا لثلاثة أيام في المطار والشارع وبعد ذلك حضر الوزير.

سافرنا إلى اليابان لـ45 ساعة فقد سافرنا من باريس إلى إثيوبيا ثم تايلاند ثم اليابان لخوض كأس العالم 2002 كل ذلك كان كارثيا.

هذا الفريق صدقوني كان بإمكانه الوصول لنهائي كأس العالم وقلت للاعبين في باريس بإمكانكم الرحيل لكنهم رفضوا.

كنت سعيدا جدا في إفريقيا وبفريقي وبلاعبيه وبالناس وكان عدد الجماهير كبيرا في الشوارع احتفالا بلقب كأس أمم إفريقيا آنذاك.