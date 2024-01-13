أمم إفريقيا - ديفونيه يوضح لـ في الجول سبب زيارة معسكر منتخب مصر.. ويختار المرشحون للقب

كشف الإيفواري فينسنت دي فونيه لاعب إنبي وحرس الحدود السابق سبب زيارته لمعسكر منتخب مصر قبل انطلاق مشوار أمم إفريقيا 2023.

والتقطت دي فونيه صورة مع نجوم منتخب مصر خلال المعسكر ونشرها على حسابه أمس الجمعة.

وقال دي فونيه لـ FilGoal.com: "زرت معسكر منتخب مصر من أجل مقابلة أشقائي الصغار، لعبت مع محمود كهربا ومحمد أبو جبل ولعبت ضد أحمد حجازي ومحمد صلاح، فذهبت للترحيب بهم في كوت ديفوار".

وأضاف "تذكرنا الوقت الذي قضيته في مصر وتحدثنا حول بعض المباريات والمواقف في مصر".

وأكمل "قلت لهم إن لديهم منتخب جيد ولعبوا نسختين من أمم إفريقيا سويا، والآن الوقت مناسب لتحقيق اللقب، فهم يمتلكون النضج والقوة والعلاقات الجيدة بين اللاعبين".

وعن توقعاته للبطولة قائلا: "أنا إيفواري وأريد أن يحقق منتخب بلادي البطولة، ولكن بالتأكيد في رأيي مصر هي المرشح الأقوى لتحقيق هذه النسخة من أمم إفريقيا، فلديهم لاعبين جيدين مثل ملك إفريقيا محمد صلاح".

وأتم "لا أعلم لماذا، لكن أعتقد أن مصر قادرة على تحقيق هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا بسهولة".

وانضم دي فونيه لإنبي في يناير 2007 من صفوف أسيك ميموزا بعد مشوار مميز مع بطل كوت ديفوار في دوري أبطال إفريقيا 2006 انتهى بصعوبة على يد الأهلي في نصف النهائي.

وجاء الإيفواري لإنبي لاعبا كبيرا بالفعل بعدما توج بالدوري الإيفواري مع أسيك 4 مرات، وقدم مستويات مميزة مع النادي البترولي على مدار 7 سنوات، وتوج بلقب كأس مصر 2011.

واعتزل بقميص حرس الحدود في 2016.