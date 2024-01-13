حوار في الجول – فاندنبروك يتحدث عن خطة سرية لإيقاف صلاح ضد الكاميرون.. ووائل جمعة القوي

في عام 2017 خسر منتخب مصر من الكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 حيث أشرف على تدريب الأسود المدرب البلجيكي هوجو بروس.

لكن كان يعاونه مواطنه سفين فاندنبروك والذي منذ ذلك الوقت كان في تجربته الأولى في إفريقيا وبعدها عرفته القارة جيدا خاصة مع تدريبه لزامبيا وسيمبا والفتح الرباطي والوداد وشباب بلوزداد.

فما هي ذكريات فاندنبروك عن أمم إفريقيا؟ وكيف تغلبت الكاميرون على مصر في نهائي 2017 رغم التأخر بهدف دون رد.

كل ذلك أجاب عنه المدرب البلجيكي في حواره مع FilGoal.com.

ما هي أبرز ذكرياتك في كأس أمم إفريقيا؟

ذكرياتي بشأن أمم إفريقيا كانت في سنة 2017، مر 8 سنوات الآن، هذه ذكريات دائما إيجابية عندما تفوز ببطولة كهذه لا تستطيع وصف الشعور ولا يمكن التعبير عما يعني هذا بكلمات.

لكل شخص فهي شعور شخصي، لكن عندما تعيد النظر مرة أخرى كانت بطولة كبيرة ورائعة ومن الجانب الرياضي الاحتفاء بنا بعد العودة من البطولة للكاميرون، والاحترام وكل شيء تحصل عليه كان رائعا وضخما، لا يمكنني وصف الأمر في كلمات.

ماذا حدث بين شوطي المباراة في النهائي ضد مصر؟

لم يحدث شيئا خاصا بالفعل، أعتقد أننا بعد 30 دقيقة شعرنا بتحسن في المباراة وسويا سيطرنا على المباراة وكنا نعرف أننا أفضل بدنيا من منتخب مصر رغم أنه كان لدينا يومين للاستشفاء مقابل 3 أيام لمصر.

لكن خلال البطولة كنا أقوياء للغاية بدنيا ومنظمين خلال كل المباريات وهو ما أعطانا إيمانا بإمكانية تحقيق نتيجة جيدة.

ومع الوقت وبين الشوطين فقط حفزنا اللاعبين للمواصلة وعندما أصبحت النتيجة 1-1 حيث التعادل، بدأنا في دفع اللاعبين للفوز باللقاء خلال الـ90 دقيقة.

اللعب ضد مصر دائما صعب، ومحمد صلاح يجعله أصعب أكثر من العادة عن السابق.

خلال هذا الوقت كان يلعب في روما وحللت مباراتين أو 3 للنادي وشاهدت كل المباريات في أمم إفريقيا أيضا، ووضعنا خطة لتقليل خطورته وأعتقد أن الأمور سارت الأمور بشكل جيد.

وأعتقد أن اللاعب الأخطر كان يلعب في الجهة الأخرى (تريزيجيه) الذي كان يلعب في تركيا وبلجيكا، وفي النهاية النتيجة أوضحت أن خيارتنا الفنية كانت جيدة للفوز بالمباراة.

من هم المفضلين للفوز بلقب أمم إفريقيا 2023؟

المرشحون للفوز بأمم إفريقيا دائما لديك دول يتنافسون على اللقب مثل مصر والمغرب والسنغال وأعتقد أن كوت ديفوار ستعود والكاميرون أيضا.

وربما هذا العام جنوب إفريقيا سيكون منافسا، نيجيريا مرت بصعوبات في الأشهر القليلة الماضية لكن دائما حاضرين في البطولة.

لكن أعتقد أن المرشحين الأبرز هذا العام هم المغرب خاصة بعد ما فعلوه في كأس العالم والضغط سيكون عليهم لحصد اللقب ومع القائمة التي يمتلكونها فهم قادرين على فعلها وأعتقد أنه مع التحضير الجيد للبطولة فستحين فرصتهم.

من أفضل 5 لاعبين في تاريخ إفريقيا؟

أفضل 5 لاعبين في تاريخ إفريقيا، هذا سؤال صعب لأنه أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين الرائعين.

عندما كنت صغيرا كان جورج وياه واحد من الأفضل في العالم، لذلك لابد من ذكر اسمه.

وأعتقد ديديه دروجبا ويايا توريه وريبجور سونج وروجيه ميلا في كأس العالم بإيطاليا 1990 كانوا رائعين.

جاي جاي أوكوشا وإيمانويل أمونيكي وبيني ماكارثي من جنوب إفريقيا، ووائل جمعة من مصر الذي كان قويا للغاية في أمم إفريقيا 2006 و2008.

من الصعب أن تختار 5، لكن كل الأسماء التي ذكرتها وربما نسيت الكثير من اللاعبين الأخرين الذي كان بمقدورهم التواجد في القائمة.

وأعلم أنني ذكرت أسماء لاعبين سابقين والآن في هذا الوقت لدينا محمد صلاح وساديو ماني الذي يظهر بحالة جيدة وأدى بشكل جيد في إنجلترا.

إفريقيا دائما تفرز لاعبين جيدين وسوف تُخرج لاعبين جيدين في المستقبل وآمل أن تخرج لاعبين وفرق أكثر حتى تساعد الكرة الإفريقية على التطور.

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