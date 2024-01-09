حوار في الجول – مساعد كيروش: هذا ما يميز منتخب مصر عن الآخرين.. صلاح فاجئني وأستغرب من كاف

ماذا يميز منتخب مصر عن الآخرين؟ ماذا جعله يستغرب من محمد صلاح؟ هل استحق الفراعنة الفوز أكثر من السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021؟

كل هذا أجاب عنه روجير دي سا المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر في عهد المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

وبسؤاله هل استحق منتخب مصر الفوز في نهائي أمم إفريقيا أكثر من السنغال بعد الهزيمة بركلات الترجيح أجاب في بدايه حواره لـFilGoal.com "لا أعتقد أن مصر كانت تستحق الفوز أكثر من السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا أعتقد أن كان لديهم 11 لاعبا يلعبون في دوري أبطال أوروبا بدأوا المباراة ومدرب استمر معهم لسبع أو ثماني سنوات وكنا نعرف أن المهمة كانت صعبة".

وأكمل "ولكنهم استحقوا الفوز وكانوا منتخب رائع لكنهم سقطوا في كأس العالم والمغرب هو من نجح في المونديال، لذا لا أعتقد أن مصر استحقت الفوز أكثر بل السنغال استحقت الفوز".

وعن سر نجاح منتخب مصر في تلك البطولة وتأهله إلى النهائي أجاب "لعبنا جيدا رغم كل الظروف، وفي البطولة سر نجاحنا كان هو التنظيم الكبير وكنا أقوياء دفاعيا وعرفنا قدراتنا واعتمدنا على نقاط قوتنا".

وأكمل المدرب الجنوب إفريقي حديثه "تواجدنا في مجموعة صعبة مع منافسنا نيجيريا ولعبنا ضد المغرب والكاميرون أصحاب الأرض في نصف النهائي والفوز عليهم في ملعبهم ليس أمرا سهلا ولكننا انتصرنا، وخسرنا النهائي لسوء الحظ، لكن إجمالا كانت بطولة رائعة لنا كمنتخب مصر".

وبسؤاله عن أفضل لحظة له مع منتخب مصر أجاب "بالطبع كانت لحظة الفوز ضد المغرب كان فوزا مقنعا ضد خاصة بعد ما رأيناه من المغرب في كأس العالم وقدم بطولة لا تصدق لمنتخب إفريقي وحققنا فوزا مقنعا عليهم، لذا ذلك الانتصار كانت علامة مميزة لتلك البطولة".

وكان منتخب مصر قلب تأخره إلى الفوز بهدفين لهدف في ربع نهائي البطولة التي أقيمت في الكاميرون آنذاك.

أما عن أسوأ لحظة مع منتخب مصر قال دي سا: "أعتقد أنها كانت طريقة استقبالنا من منتخب السنغال في إياب تصفيات كأس العالم مع وجود كل تلك أضواء الليزر وعدم تدخل الاتحاد الإفريقي".

وواصل "هذا بالإضافة لكل العقبات التي كانت أمامنا للوصول للملعب والالتفاف حول الملعب بالحافلة ثلاث مرات قبل الدخول له ثم قذف الحجارة علينا".

وأردف "أضواء الليزر في ركلات الترجيح وكاف لم يحرك ساكنا وكل ذلك كان سيئا، لكن إجمالا أنا فخور بما قدمناه".

وكان منتخب مصر خسر مجددا من السنغال بركلات الترجيح في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد التعادل ذهابا وإيابا بهدف لكل فريق.

وبسؤاله عن أفضل لاعب في منتخب مصر وقت تواجده مع الفراعنة أجاب روجر دي سا "كان هناك الكثير وجدنا مدافعا صغيرا يلعب لناد صغير وأصبح نجما وكان من الرائع العمل معه".

وانهال دي سا بالإشادة على قائد منتخب مصر محمد صلاح وقال: "وكان هناك محمد صلاح والنني وكل هؤلاء اللاعبين الرائعين والمتواضعين الذين يحبون العمل ويسألون الأسئلة للتعلم، لذا سأختار صلاح وطريقة عمله كقائد وهو شخص متواضع ولاعب رائع وإنسان لا يصدق".

وأردف كان يجلس على الأرض بجواري ويتحدث معي لساعات وهذا نجم في ليفربول هو متواضع وشخص معطاء وقائد حقيقي، هو أحد العظماء في كرة القدم في العالم هو أحد أفضل من عملت معهم خلال مسيرتي لكن لا يمكن تجاهل ذكر الآخرين الذين يبذلون جهدا كبيرا في كل دقيقة من كل يوم".

وبسؤاله هل يعتقد أن منتخب مصر يستطيع الفوز بكأس أمم إفريقيا 2023 أجاب "أعتقد أن منتخب مصر لديه ما يلزم للفوز ومن الصعب الفوز عليهم ولديهم شخصية جيدة وهم على استعداد للمعاناة للفوز بالمباريات وهذا ما يمنحهم ميزة عن الآخرين".

وأكمل "أعتقد أن لديهم فرصة ويجب أن يكونوا في قمة مستواهم وإن لم يحدث ذلك فهو أمر تراجيدي لكرة القدم المصرية لكن أعتقد أنهم سيصلون لنصف النهائي مجددا".

وانتقلنا بالحديث إلى فوز دي سا بكأس أمم إفريقيا 1996 مع منتخب جنوب إفريقيا بعد أعوام قليلة من توحيد البلاد عقب نهاية نظام الفصل العنصري وقال: "كأس أمم إفريقيا 1996 كانت تلك تقام بعد توحيد جنوب إفريقيا وبعد نجاح منتخب الرجبي وكان أمرا هاما لنا أن نفوز وحظينا بمنتخب إعجازي ضم لاعبين رائعين وشخصيات قوية وقدمنا مباريات قوية".

وأردف "بعد الفوز على غانا كانت تلك نقطة التحول في ظل اللاعبين الذي كان منتخب غانا يمتلكهم، كان ذلك وقتما بدأنا نؤمن بأنفسنا وعرفنا أنه بإمكاننا الفوز باللقب كانت هذه نقطة التحول بالنسبة لنا".

وتعد هذه هي المرة الأولى والأخيرة حتى الآن التي فاز فيها منتخب الأولاد بلقب أمم إفريقيا.

وعما يحتاجه منتخب بلاده للفوز باللقب مجددا أجاب "إن نظرنا لنجاح ماميلودي صنداونز فيجب أن نعود لعام 2013 حينما وصل أورلاندو بايرتس لنهائي دوري أبطال إفريقيا ثم جاء صنداونز ووصل للنهائي وفاز باللقب وهذا يظهر الثقة لدينا أنه بإمكاننا الفوز والتنافس".

وأتم دي سا حواره "ويجب أن ينتقل هذا الأمر للمنتخب وأن نكون منظمين ومحترفين وملتزمين وهذا لم يحدث مؤخرا ولكن أعتقد أنه لدينا الإمكانيات اللازمة للفوز وأن نؤمن بأنفسنا ونحذو حذو صنداونز وأولارندو بايرتس، أهم شيء أن تؤمن بنفسك".