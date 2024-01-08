مدرب أنجولا لـ في الجول: هؤلاء المرشحون للفوز بكأس أمم إفريقيا.. وأستمتع بمشاهدة صلاح

الإثنين، 08 يناير 2024 - 20:55

كتب : محمد عبد العظيم

بيدرو جونسالفيس

أبدى بيدرو جونسالفيس مدرب منتخب أنجولا اعتقاده بأن مجموعته في البطولة تضم فريقين من المرشحين للفوز بالبطولة بالفعل.

وقال جونسالفيس في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سعيد للغاية بالتواجد في حدث كبير مثل كأس أمم إفريقيا، الجميع ينتظر انطلاقة البطولة بشغف وأنا أيضا انتظر مباراتنا الأولى التي نأمل أن نظهر بها بشكل رائع".

وأضاف "مجموعتنا صعبة إذ هناك الجزائر وهو منتخب قوي ومن المرشحين للتتويج باللقب، كذلك منتخب بوركينا فاسو الذي يمتلك بعض اللاعبين المميزين ومنتخب موريتانيا الذي أصبح منافسا قويا للجميع".

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وواصل "علينا أن نكون في كامل تركيزنا لكسب التحدي والتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأن هذا طموحنا الآن ونسعى لتحقيقه".

وأكمل "منتخبي جاهز بشكل عام. نعمل حاليا على تجهيز بعض اللاعبين حتى نكون في كامل جاهزيتنا، وواثق في مجموعة اللاعبين التي أمتلكها في أننا نستطيع تحقيق نتائج جيدة".

وأوضح "بالحديث عن المرشحين هناك منتخبات كثيرة كما قلت، هناك الجزائر والمغرب وكوت ديفوار صاحبة الأرض ومنتخب مصر الذي يمتلك تاريخا كبيرا ودائما يتواجد في النهائيات وأيضا السنغال حامل اللقب والذي سيحارب من أجل الحفاظ على لقبه".

وتابع "أتوقع أن تكون هذه النسخة مثيرة للغاية، فهناك أسماء كبيرة في البطولة مثل محمد صلاح وساديو ماني وفيكتور أوسيمين الذي سيحاول إثبات جدارته بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا".

واختتم "دائما ما أستمتع بمشاهدة محمد صلاح، إنه لاعب رائع ونجح في الحفاظ على مستواه وتألقه لسنوات متواصلة لذلك أتوقع أنه سيصنع الفارق لمنتخب مصر في البطولة".

ويتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الرابعة مع الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا.

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