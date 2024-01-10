مدرب غانا السابق لـ في الجول: أؤمن أن لدينا فرصة لحصد اللقب.. ومصر منافس قوي

يؤمن تشارلز أكونور المدير الفني السابق لمنتخب غانا بحظوظ بلاده في تحقيق لقب أمم إفريقيا.

وكشف أكونور عن احترامه لمنتخب مصر كمنافس قوي في المجموعة.

وقال تشارلز أكونور المدير الفني السابق لمنتخب غانا لـ FilGoal.com: "نأمل هذه المرة مع التحضير الجيد والتركيز وفعل ما يجب للفوز بلقب أمم إفريقيا".

وشدد "أؤمن بقوة أن لدينا الفرصة لأن لدينا الرجل الذي يقوم بعمله واللاعبين الذين سيساعدوننا على الفوز بالبطولة".

وكشف أكونور "مصر في مجموعتنا وأحترم حقيقة أن مصر أمة قوية ومنافس قوي للفوز بلقب أمم إفريقيا، وسيكون علينا نتصدر المجموعة".

وأوضح مدرب منتخب غانا السابق "هناك فارق بين اللعب في المجموعات والأدوار الإقصائية، في المجموعات أنت تعمل للتأهل وتحسين فريقك، ومن المهم أن نكون جاهزين بشكل جيد للتأهل".

وشدد "لدينا لاعبون كبار من القارة شاركوا في البطولة مثل عبيدي بيليه وحتى محمد صلاح وجورج وياه وجاي جاي أوكوشا ولاعبين مثل إيتو وسونج، القارة بها لاعبين كبار للغاية، هذه البطولة ستضم مجموعة كبيرة من اللاعبين ذوي جودة كبيرة ليكونوا لاعبين من طراز عالمي، وهذه علامة جيدة".

واختتم أكونور تصريحاته "طالما نتحدث الآن، لاعب مثل صلاح ليس الأفضل في إفريقيا بل العالم، وكذلك ساديو ماني فعل الكثير لإفريقيا وكرة القدم، وكذلك سابقا أوكوشا وعبيدي بيليه".

وتولى أكونور قيادة منتخب غانا في الفترة من يناير 2020 وحتى سبتمبر 2021.

ولم يحصد منتخب غانا المتوج بالبطولة أربع مرات، لقب أمم إفريقيا منذ 1982.

وودع النسخة الماضية من دور المجموعات في مفاجأة كبرى.

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية بكأس إفريقيا رفقة غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض المباراة الأولى في أمم إفريقيا ضد موزمبيق يوم الأحد المقبل.

على أن يواجه غانا يوم الخميس، ثم كاب فيردي يوم الاثنين التالي.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.