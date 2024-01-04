حوار في الجول - ديسابر: مصر و3 منتخبات تمتلك قدرات خاصة.. والمغرب سيُظهر إمكانياتنا

الخميس، 04 يناير 2024 - 23:17

كتب : محمد عبد العظيم

ديسابر - بيراميدز - الزمالك

رشّح سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ منتخب الكونغو الديموقراطية مصر رفقة السنغال والمغرب وكوت ديفوار للفوز بلقب أمم إفريقيا.

وتبدأ أمم إفريقيا في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2023.

وقال ديسابر لـ FilGoal.com: "مجموعتنا ليست صعبة وليست سهلة، علينا أن نكون متواضعين منذ بداية البطولة ونعلم مدى قوتها وقوة المنافسين".

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وأضاف "الأهم بالنسبة لنا هو أن نبدأ بشكل جيد ونتخطى دور المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية".

وواصل "سنواجه المغرب وهو منتخب قوي ومثال يحتذى به بسبب ما قدموه في كأس العالم 2022، ومواجهة منتخبات قوية مثل المغرب هي الفرصة التي ستجعلنا نظهر قدراتنا وإمكانياتنا".

ويتواجد منتخب الكونغو رفقة المغرب وزامبيا وتنزانيا في المجموعة السادسة للبطولة.

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وعن المرشحين للفوز باللقب أجاب قائلا: "جميع المنتخبات يمكنها تحقيق البطولة ولكن بعض المنتخبات تمتلك قدرات خاصة وخبرات مثل السنغال ومصر والمغرب وكوت ديفوار وسنحاول أن نجاري جميع المنتخبات في اللعب".

وأتم "أعتقد بأن هذه النسخة ستحمل إثارة كبيرة نظرا لتقارب المستويات والتجهيزات الكبيرة والنجوم المتواجدة أعتقد أننا سنرى النسخة الأفضل من سنوات".

مدرب الإسماعيلي وبيراميدز السابق قاد الكونغو الديموقراطية منذ أغسطس 2022.

وخلال تلك الفترة حقق الفوز في 6 مباريات من أصل 12 وتعادل في 3 وخسر 3.

ويشارك الفهود في أمم إفريقيا للمرة 19 في تاريخهم ويعودون بعد غياب عن النسخة الماضية.

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