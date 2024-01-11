مدرب الكاميرون المساعد لـ في الجول: مصر تنافس ثلاثة منتخبات لحصد أمم إفريقيا.. واستبعد المغرب

الخميس، 11 يناير 2024 - 11:32

كتب : محمد عبد العظيم

سباستيان مينييه - المدرب المساعد لمنتخب الكاميرون

استبعد سباستيان مينييه المدرب المساعد في منتخب الكاميرون، المغرب من المنافسة على لقب أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

كما استبعد مينييه منتخب الكاميرون لحصد اللقب، بداعي بناء فريق جديد.

ورشح الفرنسي منتخب مصر رفقة ثلاثة منتخبات أخرى للمنافسة على اللقب.

أخبار متعلقة:
بسبب مشاكل فنية.. عودة طائرة منتخب جامبيا بعد 9 دقائق من الإقلاع للسفر إلى أمم إفريقيا كويز أمم إفريقيا – هل تستطيع معرفة أسماء لاعبي مصر بناء على تلك المعلومات؟ أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في كوت ديفوار أمم إفريقيا - غانا وحب كرة القدم عن بعد

وقال سيباستيان مينييه المدرب المساعد لمنتخب الكاميرون لـ FilGoal.com: "أشارك في أمم إفريقيا للمرة الخامسة سواء كمدرب مساعد أو كمدرب، أفضل ذكرى لي كانت في 2019 بمصر لأنني كنت مدربا لمنتخب كينيا وحققنا أول فوز في تاريخ البلاد لذلك كان شيئا هاما لتاريخ البلد".

وتابع "بينما أسوأ ذكرى لي كانت ربع النهائي مع الكونغو ضد الكونغو الديمقراطية، فبعد التقدم بهدفين لسوء الحظ استقبلنا أربعة أهداف وودعنا البطولة".

وعند إمكانية تتويج أسود الكاميرون باللقب أوضح "أسلوبنا مختلف قليلا في الكاميرون لأننا نبني فريقا جديدا بوجود العديد من اللاعبين صغار السن، وربما سيكون الأمر صعبا لكن بالطبع تبقى الكاميرون أحد المنتخبات التي تنافس في البطولة وعلينا أن نتحلى بالطموح".

وشدد "هناك الكثير من الأشخاص ينظرون للنتائج بسبب اسم الكاميرون، لكن لا أعرف ما قد يحدث وعلينا الفوز بميدالية".

وكشف مينييه "بالنسبة لي، السنغال حامل لقب البطولة هم المرشح الأول بسبب قوة الفريق، وبعدهم أرشح كل من كوت ديفوار ومصر والجزائر للمنافسة على اللقب".

وواصل "أرى أن الأمر سيكون صعبا على المغرب لتكرار ما حدث في كأس العالم بأمم إفريقيا، أحيانا تكون الأمور صعبة على المنتخبات العربية".

وبسؤاله عن أفضل لاعب في تاريخ أمم إفريقيا أجاب "أعتقد أن هذا السؤال فخا لأنه يجب عليّ اختيار صامويل إيتو لأنه رئيسي في الكاميرون، وأيضا هناك روجيه ميلا بسبب قصته الخاصة في كأس العالم، وبالنسبة لي سأختار محمد صلاح فأنا معجب للغاية بقدراته وفريقه ليفربول".

وأوضح "في النهاية اختياراتي للأفضل في إفريقيا هي إيتو وروجيه ميلا ومحمد صلاح".

أما عن المدربين فقال: "أرى أن الفرنسي كلود لوروا أفضل مدرب في تاريخ إفريقيا، هو مثل أبي وخلق شيئا جديدا في إفريقيا بالثمانينيات، ومن بعده يأتي هيرفي رينارد الذي توج ببطولتين أمم إفريقيا".

واختتم تصريحاته "بعد الثنائي الفرنسي، أختار حسن شحاتة أو ستيفن كيشي من نيجيريا".

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السنغال وغينيا وجامبيا.

ويفتتح أسود الكاميرون مشوارهم بمواجهة غينيا يوم 15 يناير الجاري ثم السنغال، وتختتم الكاميرون منافسات المجموعة بمواجهة جامبيا يوم 23 من الشهر نفسه.

أمم إفريقيا منتخب الكاميرون أسود الكاميرون سباستيان مينييه
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة ساعة | كوت ديفوار 2023
معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين ساعة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة