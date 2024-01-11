مدرب الكاميرون المساعد لـ في الجول: مصر تنافس ثلاثة منتخبات لحصد أمم إفريقيا.. واستبعد المغرب

استبعد سباستيان مينييه المدرب المساعد في منتخب الكاميرون، المغرب من المنافسة على لقب أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

كما استبعد مينييه منتخب الكاميرون لحصد اللقب، بداعي بناء فريق جديد.

ورشح الفرنسي منتخب مصر رفقة ثلاثة منتخبات أخرى للمنافسة على اللقب.

وقال سيباستيان مينييه المدرب المساعد لمنتخب الكاميرون لـ FilGoal.com: "أشارك في أمم إفريقيا للمرة الخامسة سواء كمدرب مساعد أو كمدرب، أفضل ذكرى لي كانت في 2019 بمصر لأنني كنت مدربا لمنتخب كينيا وحققنا أول فوز في تاريخ البلاد لذلك كان شيئا هاما لتاريخ البلد".

وتابع "بينما أسوأ ذكرى لي كانت ربع النهائي مع الكونغو ضد الكونغو الديمقراطية، فبعد التقدم بهدفين لسوء الحظ استقبلنا أربعة أهداف وودعنا البطولة".

وعند إمكانية تتويج أسود الكاميرون باللقب أوضح "أسلوبنا مختلف قليلا في الكاميرون لأننا نبني فريقا جديدا بوجود العديد من اللاعبين صغار السن، وربما سيكون الأمر صعبا لكن بالطبع تبقى الكاميرون أحد المنتخبات التي تنافس في البطولة وعلينا أن نتحلى بالطموح".

وشدد "هناك الكثير من الأشخاص ينظرون للنتائج بسبب اسم الكاميرون، لكن لا أعرف ما قد يحدث وعلينا الفوز بميدالية".

وكشف مينييه "بالنسبة لي، السنغال حامل لقب البطولة هم المرشح الأول بسبب قوة الفريق، وبعدهم أرشح كل من كوت ديفوار ومصر والجزائر للمنافسة على اللقب".

وواصل "أرى أن الأمر سيكون صعبا على المغرب لتكرار ما حدث في كأس العالم بأمم إفريقيا، أحيانا تكون الأمور صعبة على المنتخبات العربية".

وبسؤاله عن أفضل لاعب في تاريخ أمم إفريقيا أجاب "أعتقد أن هذا السؤال فخا لأنه يجب عليّ اختيار صامويل إيتو لأنه رئيسي في الكاميرون، وأيضا هناك روجيه ميلا بسبب قصته الخاصة في كأس العالم، وبالنسبة لي سأختار محمد صلاح فأنا معجب للغاية بقدراته وفريقه ليفربول".

وأوضح "في النهاية اختياراتي للأفضل في إفريقيا هي إيتو وروجيه ميلا ومحمد صلاح".

أما عن المدربين فقال: "أرى أن الفرنسي كلود لوروا أفضل مدرب في تاريخ إفريقيا، هو مثل أبي وخلق شيئا جديدا في إفريقيا بالثمانينيات، ومن بعده يأتي هيرفي رينارد الذي توج ببطولتين أمم إفريقيا".

واختتم تصريحاته "بعد الثنائي الفرنسي، أختار حسن شحاتة أو ستيفن كيشي من نيجيريا".

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السنغال وغينيا وجامبيا.

ويفتتح أسود الكاميرون مشوارهم بمواجهة غينيا يوم 15 يناير الجاري ثم السنغال، وتختتم الكاميرون منافسات المجموعة بمواجهة جامبيا يوم 23 من الشهر نفسه.