حوار في الجول – مهاجم نيجيريا لـ في الجول: هذا سبب تفوق مصر علينا.. وهؤلاء أفضل 5 فرق في إفريقيا

خلال رحلة منتخب مصر التاريخية في التتويج بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات على التوالي كان نيجيريا أحد ضحايا الفراعنة.

ما سبب تفوق مصر في تلك الحقبة ولماذا فشلت نيجيريا؟ ومن هم المرشحين للفوز بالبطولة المقبلة في كوت ديفوار؟

كل ذلك أجاب عنه فيكتور أوبينا مهاجم منتخب نيجيريا السابق في حواره لـFilGoal.com.

** يقول البعض إن اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أوروبا لا يقدمون أفضل ما لديهم في كأس الأمم الإفريقية لأنهم يخشون الإصابات خلال الموسم هل هذا صحيح؟ هل تحدثت مع زملائك حول هذا الموضوع؟

ربما هذا صحيح، لم أتحدث مع أي شخص حول هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن معظم اللاعبين الأفارقة يبذلون قصارى جهدهم لتمثيل بلادهم.

** في رأيك كيف كان أداء مصر بين عامي 2006 و2010؟ هل تعتبر الفريق من أفضل الأبطال في تاريخ إفريقيا؟

لقد لعبوا كفريق، وحدة تقاتل من أجل هدفهم وهو الفوز بكل بطولة أمم إفريقيا لعبوها.

** منتخب نيجيريا كان رائعاً خلال كأس أمم إفريقيا 2010، برأيك ما هي أسباب عدم فوزك باللقب في هذه المناسبة؟

أعتقد أننا كنا بحاجة إلى المزيد من الحظ للفوز بتلك البطولة لأنه كان لدينا فريق رائع وكذلك تفاهم أفضل بين اللاعبين لتقديم الأداء والحصول على النتائج التي أردناها.

** يواجه جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا انتقادات هذه الأيام، هل تعتقد أنه يستحقهم والأداء سييء أم تعتقد أنه سينافس على لقب كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل؟

إحصائيات بيسيرو الإجمالية مع نيجيريا سيئة للغاية والفريق تحت قيادته لا يلعب بشكل جيد معًا وهو ما يمكن للجميع رؤيته.

بالطبع أعتقد أنه سينافس على كأس الأمم الإفريقية لأنه ليس هناك الكثير من الوقت لتغييره كمدرب.

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** كيف تقيم المنتخب المصري حاليا؟ ما مدى قوتهم في نظرك؟

لقد أنتج المنتخب المصري بالفعل فرقًا قوية لكأس الأمم الإفريقية، وأعتقد أن لديه فريقًا جيدًا جدًا جاهزًا للمنافسة على الفوز بكأس الأمم الأفريقية في يناير 2024.

** ما رأيك في محمد صلاح؟ هل تعتقد أنه الأفضل في تاريخ إفريقيا أم أن هناك لاعب آخر أفضل منه؟

أعتقد أن محمد صلاح من أفضل اللاعبين في تاريخ إفريقيا وربما الأفضل في تاريخ مصر.

** ما هي توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية 2023 المقبلة؟ من هي الفرق الأربعة المفضلة للفوز باللقب؟

أعتقد أنه قد تكون هناك مفاجأة من وصول دولة تبدو غير مرشحة إلى الدور نصف النهائي مثلما فعل المغرب في كأس العالم الأخيرة.

لكن أعتقد أن هذه الفرق الأربعة هي المرشحة للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية في رأيي وهم السنغال والمغرب ومصر ونيجيريا.

** اختر أفضل 5 أساطير في تاريخ إفريقيا من 1 إلى 5.

جورج ويا وديدييه دروجبا وصامويل إيتو ونوانكو كانو وويايا توريه.

** اختر أقوى 5 فرق في إفريقيا الآن.

السنغال والمغرب ومصر والجزائر ونيجيريا.

** اختر تشكيل مكون من أفضل 11 لاعباً في تاريخ إفريقيا.

1) فنسنت إنياما

2) لورين

3) مهدي بنعطية

4) يايا توريه

5) تاريبو ويست

6) ريجوبرت سونج

7) ديدييه دروجبا

(8عبيدي بيليه

9) جورج ويا

10) أوستن أوكوتشا

11) صامويل إيتو

** من هم أفضل 5 مهاجمين في تاريخ إفريقيا برأيك؟

نوانكو كانو وجورج ويا وديدييه دروجبا وصامويل إيتو ومحمد صلاح.