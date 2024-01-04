حوار في الجول - مدرب كاب فيردي: مصر الأوفر حظا لتصدر مجموعتنا.. وثلاثي ينافسهم على اللقب

الخميس، 04 يناير 2024 - 12:34

كتب : محمد عبد العظيم

بيدرو بوبيستا - المدير الفني لمنتخب كاب فيردي

يرى بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي منافس مصر في مجموعة أمم إفريقيا، أن الفراعنة الأوفر حظا لتصدر المجموعة.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا يوم 13 يناير الجاري في كوت دويفوار.

ويقع منتخب كاب فيردي بجانب كل من مصر وغانا وموزمبيق في المجموعة الثانية.

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وقال بيدرو بريتو بوبيستا المدير الفني لكاب فيردي لـ FilGoal.com: "مجموعتنا صعبة للغاية وتنافسية بشكل كبير".

وكشف بوبيستا "منتخب مصر لديه فريق قوي وأعتقد أنهم الأوفر حظا بتصدر المجموعة، مصر تمتلك لاعبين كبار مثل محمد صلاح".

وتابع "هناك منتخب غانا بتاريخهم الكبير ولديهم منتخب شاب يطمح لإعادة الفريق إلى المنافسة، وسيكونوا خصما صعب مواجهته، وأيضا منتخب موزمبيق طموح جدا".

وشدد المدير الفني لكاب فيردي "سنلعب بكل إمكانياتنا وسنبذل قصارى جهدنا للصعود من المجموعات".

وأوضح "سنلعب بأسلوبنا ضد جميع المنتخبات ولن نذهب للدفاع أو الهجوم فقط، يجب اللعب بتوازن كبير".

واختتم بوبيستا تصريحاته بالحديث عن أبرز المرشحين قائلا: "البطولة تضم منتخبات كبيرة وأتوقع أن كوت ديفوار ومصر والمغرب والسنغال هم الأقرب للمنافسة على حصد اللقب".

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