أهداف الأحد الكروي - صلاح يسجل في توتنام ويخرج مصابا.. ويونايتد يعود للانتصارات

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 00:53

كتب : FilGoal

الأحد الكروي

واصل محمد صلاح نجم ليفربول هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف في شباك توتنام.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على توتنام 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ثم خرج صلاح من المباراة مصابا قبل دقائق من نهايتها.

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كل هذا وأكثر حدث في يوم الأحد الكروي الأوروبي.

أحداث مثيرة وأهداف كثيرة شهدها يوم الأحد الكروي في مختلف الملاعب.

مانشستر يونايتد عاد للانتصارات مرة أخرى في الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي، بينما تلقى ميلان هزيمة جديدة في الدوري الإيطالي أمام روما.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف الأحد الكروي.

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تورينو × كاليرالي

فولفسبورج × أوجسبورج

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إسبانيول × ليفانتي

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إصابة محمد صلاح ضد توتنام (طالع التفاصيل)

ليفربول × توتنام (تقرير المباراة)

بشكتاش × جالاتا سراي (طالع التفاصيل)

أرسنال × كريستال بالاس (تقرير المباراة)

أياكس × فينورد

رين × تولوز

ملخص لمسات صلاح ضد توتنام

روما × ميلان (تقرير المباراة)

مونشنجلادباخ × فرانكفورت

مانشستر يونايتد × نورويتش (تقرير المباراة)

إشبيلية × خيتافي

باريس سان جيرمان × مرسيليا (تقرير المباراة)

أوساسونا × فالنسيا

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