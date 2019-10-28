أهداف الأحد الكروي - صلاح يسجل في توتنام ويخرج مصابا.. ويونايتد يعود للانتصارات

واصل محمد صلاح نجم ليفربول هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف في شباك توتنام.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على توتنام 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ثم خرج صلاح من المباراة مصابا قبل دقائق من نهايتها.

كل هذا وأكثر حدث في يوم الأحد الكروي الأوروبي.

أحداث مثيرة وأهداف كثيرة شهدها يوم الأحد الكروي في مختلف الملاعب.

مانشستر يونايتد عاد للانتصارات مرة أخرى في الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي، بينما تلقى ميلان هزيمة جديدة في الدوري الإيطالي أمام روما.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف الأحد الكروي.

المصري × كوت دي آور (تقرير المباراة)

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بيراميدز × يانج أفريكانز (تقرير المباراة)

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أتالاتنا × أودينيزي (تقرير المباراة)

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عمرو وردة يسجل هدفا رائعا (طالع التفاصيل)

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تورينو × كاليرالي

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فولفسبورج × أوجسبورج

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نيوكاسل × ولفرهامبتون

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هدف كريم حافظ بالخطأ في مرماه (طالع التفاصيل)

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إسبانيول × ليفانتي

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سبال × نابولي

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إصابة محمد صلاح ضد توتنام (طالع التفاصيل)

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ليفربول × توتنام (تقرير المباراة)

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بشكتاش × جالاتا سراي (طالع التفاصيل)

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أرسنال × كريستال بالاس (تقرير المباراة)

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أياكس × فينورد

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رين × تولوز

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ملخص لمسات صلاح ضد توتنام

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روما × ميلان (تقرير المباراة)

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مونشنجلادباخ × فرانكفورت

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مانشستر يونايتد × نورويتش (تقرير المباراة)

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إشبيلية × خيتافي

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باريس سان جيرمان × مرسيليا (تقرير المباراة)

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أوساسونا × فالنسيا

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