بالفيديو - مقصية جمعة تزين انتصارا ساحقا للمصري خارج ملعبه ضد كوت دي أور

نجح النادي المصري في تحقيق الفوز بنتيجة 4-0 ضد مضيفه كوت دي أور بطل سيشل في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية، ليقطع خطوة كبيرة نحو التواجد في دور المجموعات.

سجل أحمد ياسر لاعب وسط المصري الهدف الأول في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من سعيدو سمبوري لاعب وسط الفريق البورسعيدي وصلت إلى ياسر الذي أسكنها الشباك. ليكون ثالث أهداف اللاعب في بطولة الكونفدرالية.

وأضاف محمود وادي مهاجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من حسن علي على إثر ركلة حرة، ليكون رابع أهداف المهاجم في البطولة.

وأجرى المصري تبديلان في الشوط الثاني بإشراك أحمد جمعة وعمرو موسى بدلا من محمود وادي وإيزي إيميكا على الترتيب.

وقبل نهاية اللقاء بلحظات أضاف المصري هدفين رائعين بعد تقدم كريم العراقي من الجبهة اليمنى.

الهدف الثالث للمصري سجله أوستن أموتو في الدقيقة 90 بعد تمريرة من العراقي داخل منطقة الست ياردة ليسكنها المهاجم في الشباك.

ومن مقصية رائعة في الدقيقة 91، سجل أحمد جمعة الهدف الرابع بعد توغل كريم العراقي من الجانب الأيمن، لترتفع الكرة وترتد من الدفاع والحارس ليكسنها جمعة بطريقة رائعة في شباك المضيف.

ويعد هذا أول هدف لأحمد جمعة في البطولة الحالية، والسابع له في الكونفدرالية بشكل عام ليصبح الهداف التاريخي للفريق البورسعيدي في المسابقة.

كما أنه الهدف الأول لجمعة منذ 263 يوما حين سجل آخر أهدافه رفقة نادي أحد أمام الفيصلي يوم 7 فبراير 2019 قبل الإصابة. وهو الأول بقميص المصري منذ 293 يوما أيضا حين سجل آخر أهدافه رفقة الفريق البورسعيدي أمام بيراميدز يوم 8 يناير 2019.

ويستعد المصري لاستضافة بطل سيشل يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 مكرر.

video:1

طالع أيضا

كين: فان دايك ليس سدا منيعا

هل يقع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بالكونفدرالية؟

رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام

شوبير: أبو ريدة أراد تسليم اتحاد الكرة لشخص ما

مدرب فيلا يشيد بتريزيجيه

ميسي يجيب.. من أفضل لاعب شاهده