بالفيديو – كريم حافظ يسجل في مرماه.. وكواريزما يقود قاسم باشا لفوز رباعي

فاز قاسم باشا على مضيفه جوزتيبي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة التاسعة للدوري التركي.

المباراة شهدت مشاركة المصري كريم حافظ فيها كاملةً، وتسجيله هدف جوزتيبي الوحيد بالخطأ في مرماه.

في المقابل، سجّل هاريس هايرادينوفيتش، وريكاردو كواريزما، ومصطفى بيكتميك، ويوسف إردوجان أهداف قاسم باشا.

ليرفع قاسم باشا رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، ويتجمّد رصيد جوزتيبي عند 9 نقاط في المركز 15.

ولعب حافظ مباراته الثامنة هذا الموسم من أصل 9 جولات هذا الموسم، ويظهر بشكل أساسي مستديم مع فريقه قاسم باشا.

هدف حافظ الذي سُجل عن طريق الخطأ جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد عرضية نفذها بركان أمير، اصطدمت بـ فاتح أوزترك حارس مرمى جوزتيبي، ثم ارتدت من جسد حافظ إلى الشباك لسوء حظه.

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قاسم باشا يضم في صفوفه النجم البرتغالي الشهير ريكاردو كواريزما، الذي سجل أحد الأهداف الأربعة لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

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