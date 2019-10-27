قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمته الأولية لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

القائمة شهدت مفاجآت مدوية، ربما أبرزها انضمام محمود وحيد ظهير الأهلي للمرة الأولى. وحيد شارك مع الأهلي في مباراة واحدة هذا الموسم ضد أطلع بره الجنوب سوداني وصنع هدفا وحيدا.

كذلك، انضم مروان حمدي مهاجم وادي دجلة صاحب الـ22 عاما، الذي سجل هدفا في 4 مباريات مع الفريق هذا الموسم.

قائمة الظهور الأول ضمت أيضا أحمد سيد "زيزو" الذي سجل هدفين مع الزمالك هذا الموسم، وإسلام عيسى صاحب الـ3 مباريات مع بيراميدز محليا هذا الموسم.

أما قائمة العائدين فشهدت مهاجم المصري أحمد جمعة، ومدافعا الأهلي رامي ربيعة ومحمد هاني.

ويستمر أحمد فتحي ضمن قائمة منتخب مصر، في ظل وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد عواد (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش)

الدفاع: أحمد فتحي (الأهلي) – رجب بكار (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي) – أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – عبدالله جمعة (الزمالك) – محمود وحيد (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – محمود علاء (الزمالك) – رامي ربيعة (الأهلي) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أيمن أشرف (الأهلي)

الوسط: طارق حامد (الزمالك) – عمرو السولية (الأهلي) – حمدي فتحي (الأهلي) – محمد النني (بيشكتاش التركي) – عمر جابر (بيراميدز) – عبدالله السعيد (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – حسين الشحات (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد فاروق (بيراميدز) – إسلام عيسى (بيراميدز) – محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي)

الهجوم: حسام حسن (سموحة) – مروان حمدي (وادي دجلة) – أحمد جمعة (المصري) – أحمد حسن "كوكا" (براجا البرتغالي) – محمود عبدالمنعم "كهربا" (أفيش البرتغالي) – محمد صلاح (ليفربول)

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.

وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما تقسيمة بين اللاعبين قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع حسام البدري وجهازه المعاون لاختيار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة بحسب البيان الرسمي الصادر عن اتحاد الكرة.

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف في اليوم التالي قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

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