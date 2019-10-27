بالفيديو - يونايتد يستعيد الانتصارات ويضرب نورويتش بثلاثية

استعاد مانشستر يونايتد انتصاراته الغائبة في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على نورويتش سيتي بنتيجة 3-1 في الجولة العاشرة من المسابقة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في الدوري منذ الجولة الخامسة عندما فاز على ليستر سيتي منذ 43 يوما.

سجل ثلاثية مانشستر يونايتد في المباراة كل من سكوت ماكتومناي وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال، بينما سجل هدف نورويتش أونيل هيرنانديز.

ورفع يونايتد رصيده إلى النقطة 13 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نورويتش عند النقطة 7 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

اعتمد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على تشكيل يتكون من دافيد دي خيا في حراسة المرمى.

ثم رباعي دفاعي آرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وهاري ماجواير وأشلي يونج.

وخماسي في خط الوسط يتكون من ماكتومناي وفريد ودانييل جيمس وأندرياس بيريرا وماركوس راشفورد.

خلف المهاجم مارسيال.

تقدم يونايتد في الدقيقة 21 بهدف ماكتومناي ثم أهدر ماركوس راشفورد ركلة جزاء في الدقيقة 28 تصدى لها الحارس تيم كرول.

لكن راشفورد نجح في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 30.

وحصل يونايتد على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 43 تقدم مارسيال لتسديدها لكن تيم كرول تصدى مرة ثانية للركلة.

وكما حدث بعد ركلة الجزاء الأولى تكرر الأمر في الركلة الثانية وسجل مارسيال هدف فريقه الثالث في الدقيقة 73.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل أونيل هيرنانديز هدف نورويتش سيتي الوحيد.

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