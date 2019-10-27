في الكونفدرالية - بيراميدز يهزم يانج أفريكانز ويقترب من دور المجموعات

يعود بيراميدز إلى مصر بفوز ثمين على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويقترب بيراميدز من التأهل لدور المجموعات بعد الفوز خارج ملعبه على يانج أفريكانز بهدفي إريك تراوري وعبد الله السعيد.

بدأت المبارة متوسطة بين الفريقين وفي أول ربع ساعة أضاع بيراميدز فرصتين مقابل فرصة واحدة ليانج أفريكانز.

وفي الدقيقة 37 أهدر محمد فاروق هدفا محققا بعد إنقاذ مدافع يانج أفريكانز للكرة على خط الملعب.

ونجح إريك تراوري تسجيل هدف الافتتاح في الدقيقة 41 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح عبد الله السعيد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد صناعة من محمد فاروق.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة سجل يانج أفريكانز هدف تقليص الفارق عن طريق بابي تشمبي، قبل أن يتعرض أحد لاعبيه للطرد.

ويستضيف بيراميدز فريق يانج أفريكانز في مصر يوم الأحد المقبل في مباراة الإياب.

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