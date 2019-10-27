بالفيديو - النني يتذوق كلاسيكو تركيا.. بشكتاش يتجاوز جالاتا سراي

شارك محمد النني في انتصار فريقه بشكتاش على جالاتا سراي بهدف دون رد في قمة الدوري التركي.

بشكتاش تفوق على غريمه التاريخي في دربي إسطنبول بالجولة التاسعة للمسابقة.

محمد أوموت ناير سجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني.

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ليحصد بشكتاش نقاط المباراة ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في المركز السابع.

وشارك النني في المباراة كاملة، وهو ظهوره الثالث في الدوري التركي هذا الموسم.

ويتواجد النني في قائمة منتخب معسكر لمعسكر نوفمبر المقبل، إذ يلعب الفراعنة أمام كينيا وجزر القُمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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