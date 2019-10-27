بالفيديو – دجيكو "المُقنَّع" ومساعده زانيولو يفترسان ميلان

فاز روما على ضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في الأوليمبيكو، بقمة الجولة التاسعة للدوري الإيطالي.

إدين دجيكو، ونيكولو زانيولو سجلا هدفي روما، فيما سجل تيو هيرنانديز هدف ميلان الوحيد.

ليرفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس. ويتجمّد رصيد ميلان عند 10 نقاط في المركز 13.

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ميلان كاد أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة 12 عن طريق البرازيلي لياو، لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

نيكولو زانيولو حاول التسجيل لـ روما في الدقيقة 37 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن جيانلويجي دوناروما تصدى إلى ركلة ركنية.

لكن دوناروما لم يستطع الحفاظ على شباكه أكثر من ذلك، فتلقى الهدف الأول في الدقيقة التالية.

ركلة ركنية لمسها جيانلوكا مانشيني برأسه، وتابعها دجيكو "المُقنّع" في الشباك مهديا الذئاب الهدف الأول.

روما كان قريبا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 42 عن طريق الأرجنتيني خافيير باستوري، لكن دوناروما تصدى للانفراد ببراعة.

في الشوط الثاني عاد ميلان في المباراة بهدف التعادل الذي سجله الفرنسي تيو هيرنانديز في الدقيقة 55 بتسديدة يمينية من داخلة منطقة الجزاء.

لكن خطأ قاتل في البناء الهجومي كلّف ميلان غاليا، وأعاد روما سريعا إلى المقدمة في الدقيقة 59 بهدفٍ ثانٍ عن طريق زانيولو.

المباراة التي شهدت إشهار 8 بطاقات صفراء، انتهت على تفوق الذئاب، وتواصل سجل ستيفانو بيولي دون فوز في مباراتين كمدرب لـ ميلان.

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