الشناوي: البدري قادر على تحقيق الإنجازات.. وتصريح مدرب حراس الأهلي عبء

قال محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر إن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قادر على تحقيق الإنجازات.

محمد الشناوي النادي : الأهلي

وتحدث الشناوي لقناة "أون سبورت" بعد إعلان قائمة منتخب مصر، التي شهدت تواجدا معتادا لحارس الأهلي صاحب الـ15 مباراة دولية: "البدري من الشخصيات التي أحبها كثيرا، وله فضل كبير علي".

وشدد "البدري قادر على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر، وهناك حالة رضا من اللاعبين بكل تأكيد".

وانتقل الشناوي للحديث عن تصريحات ميشيل إيناكوني مدربه في الأهلي الذي وصفه بأنه "أفضل حارس دربه في مسيرته".

وقال السويسري ذو الأصول الإيطالية لموقع "كالتشيو ميركاتو": "أفضل حارس دربته في مسيرتي هنا في الأهلي، هو محمد الشناوي، لقد كان رجل مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم 2018. طوله 194 سم وجيد في الانفرادات ورد فعله هائل. أظنه جاهز للعب في أوروبا".

ورد الحارس قائلا: "أمر يسعدني أن يقول عني ذلك، ولكن التصريحات عبء كبير بالطبع لكنها تسعدني".

وعن العروض الخارجية قال الشناوي: "إذا أتى عرض فهو يأتي للإدارة، في حال موافقتهم من عدمها فأنا موجود في الأهلي دون أي مشاكل".

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