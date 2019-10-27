كلوب يبدد المخاوف بشأن إصابة صلاح "في الكاحل نفسه"

بدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول المخاوف بشأن إصابة محمد صلاح في مباراة توتنام هوتسبير.

وقال كلوب لـ سكاي سبورتس عقب المباراة: "صلاح لديه المشكلة في الكاحل نفسه".

وأضاف "الأمر يؤلمه مع استمرار المباراة. الأمر ليس كبيرا".

وشدد "هذا الألم سيختفي في يوم من الأيام، لكنه يعاني منه الآن".

وتعرض صلاح لإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب في مواجهة ليستر سيتي قبل التوقف الدولي الماضي بعد تدخل من حمزة تشودري.

وعاد صلاح للمشاركة للمرة الأولى في مواجهة جنك البلجيكي الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، قبل أن يتعرض لآلام في نفس الكاحل بعد تسجيله هدف الفوز ضد توتنام.

وقلب ليفربول تأخره أمام توتنام إلى انتصار ثمين بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

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هاري كين تقدّم مبكرًا جدًا لـ توتنام، قبل أن يسجل ليفربول مرتين في الشوط الثاني بواسطة القائد جوردان هندرسون، والنجم محمد صلاح الذي أكد سطوته على السبيرز.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في صدارة المسابقة، ويتجمّد رصيد توتنام عند 12 نقطة في المركز 11.

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