بالفيديو - وردة يسجل هدفا رائعا ويصنع آخر ويقود لاريسا للانتصار على باناثينايكوس

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 17:07

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

سجل عمرو وردة جناح لاريسا هدفا ولا أروع ليقود فريقه للانتصار في الجولة الثامنة في الدوري اليوناني.

لاريسا انتصر على باناثينايكوس بثنائية مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري اليوناني.

عمرو وردة شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى الدقيقة 86 بعدما نجح في التسجيل والصناعة.

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وصنع الدولي المصري أول أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى لزميله رادومير ميلوسافلجيفيتش الذي سدد تمريرة وردة، صاروخية في الشباك.

وفي الدقيقة 57 استغل وردة تمريرة باليد من حارس مرمى فريقه مع خطأ دفاعي قاتل لينفرد بالمرمى.

ومر وردة بمهارة كبيرة من مدافع باناثينايكوس من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بقوة معلنا عن الهدف الثاني لفريقه.

لم ينجح باناثينايكوس في إدراك التعادل بعد الهدف الذي سجله جاياس زاهيد في الدقيقة 62.

ورفع لاريسا رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس.

فيما تجمد رصيد الفريق المضيف عند 8 نقاط في المركز العاشر.

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