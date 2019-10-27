بالفيديو – أجواء ملتهبة ضد إيمري.. أرسنال يقتل نفسه أمام كريستال بالاس

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 20:45

كتب : FilGoal

تشاكا - أرسنال - كريستال بالاس

واصل أرسنال نتائجه السلبية ليفرط في الانتصار أمام كريستال بالاس ويكتفي بنقطة التعادل.

أرسنال تعادل أمام كريستال بالاس بهدفين لكل فريق في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

المدفعجية تقدموا أولا في أول 9 دقائق فقط في المباراة عن طريق سوكراتيس ودافيد لويز، إلا أن كريستال بالاس نجح في تعديل النتيجة والخروج بنقطة.

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لوكا ميليفوجيفيتش سجل أولا لـ بالاس من علامة الجزاء في الدقيقة 30، قبل أن يدرك جوردان آيو التعادل بضربة رأس في الدقيقة 53.

وسجل أرسنال هدفا في اللحظات الأخيرة ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

وشهدت المباراة أجواء جماهيرية ملتهبة للغاية ضد كتيبة أوناي إيمري.

البداية كانت مع إطلاق صافرات استهجان ضد القائد جرانيت تشاكا لحظة خروجه من الملعب.

تشاكا لم يتقبل صافرات الاستهجان ليدخل في مناوشات مع الجماهير قبل أن يخلع قميص أرسنال ويتجه مباشرة لغرف خلع الملابس.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها تغنت جماهير أرسنال بأغنية ميسوت أوزيل لتعلن دعمها للاعب الذي خرج من قائمة الفريق للمرة السادسة على التوالي بقرار من إيمري.

وبكل تأكيد ظهرت صافرات الاستهجان بقوة مع إطلاق صافرة نهاية المباراة.

إيمري يخسر جماهير أرسنال ويخسر نقطتين جديدتين ويكتفي بحصد 16 نقطة من أول 10 مباريات.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما كريستال بالاس وصل للنقطة 15 خلف المدفعجية.

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