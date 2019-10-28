بالفيديو – مبابي "الباكي" يقود تنين باريس لفوز اعتيادي على مرسيليا

كلاسيكو فرنسا من جانب واحد كما هي العادة مؤخرا.. باريس سان جيرمان يسحق أوليمبيك مرسيليا.

بي.إس.جي تفوّق على غريمه مرسيليا بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة 11 للدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.

ماورو إيكاردي سجل هدفين، وكيليان مبابي سجل مثلهما، وصنعا معا رباعية باريس سان جيرمان في شباك ستيف مانداندا.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول، بفارق 8 نقاط كاملة عن نانت المُطارِد.

فيما تجمّد رصيد مرسيليا عند 16 نقطة في المركز السابع، بعد أن تلقى هزيمته الثانية في 3 مباريات.

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المباراة بدأت بـ "تنين عملاق" أشهرته جماهير باريس سان جيرمان لاستعراض عضلاتها على مرسيليا الذي لا يعيش أفضل حالاته تاريخيًا.

مرسيليا صاحب الـ 9 ألقاب دوري، بات مهددا بقوة من باريس الذي يمتلك 8 ألقاب ويستعد لمعادلته هذا الموسم.

لاحقا خلال المباراة رفعت جماهير باريس لافتة وجّهت فيها رسالة لـ مرسيليا: "نعتدي عليكم منذ 8 سنوات.. والأمر لم ينته بعد".

مرسيليا صاحب التاريخ العريق، خسر مباراته رقم 16 على التوالي أمام باريس سان جيرمان، وهو سجله الأسوأ أمام أي خصم في تاريخه.

ولأن عصر مرسيليا قد ولّى، فقد احتاج باريس سان جيرمان إلى 10 دقائق فقط حتى يتقدّم في النتيجة بواسطة ماورو إيكاردي.

آنخل دي ماريا أرسل عرضية من الجهة اليمنى قابلها إيكاردي برأسية تصدى لها مانداندا، قبل أن يتابعها إيكاردي بنفسه في الشباك.

المهاجم الأرجنتيني انتظر حتى الدقيقة 26 وأضاف الهدف الثاني بضربة رأسية، بعد تمريرة طولية من ماركو فيراتي، وخروج خاطئ من مانداندا.

دي ماريا أحد نجوم المباراة أرسل تمريرة مميزة جديدة في الدقيقة 32 صوب مبابي هذه المرة، والنجم الشاب أودعها الشباك بسهولة.

مبابي احتفل بطريقة "الطفل الباكي"، وكتب التاريخ لـ باريس سان جيرمان الذي خرج متقدما في الشوط الأول بثلاثة أهداف دون رد على مرسيليا للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين.

ولأن هذا الرقم القياسي لم يكن كافيا للتنين العاصمي، فقد أضاف مبابي الهدف الرابع قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة، بعد تمريرة جديدة من دي ماريا، نتيجة لم تتغير في الشوط الثاني.

مرسيليا هو النادي الفرنسي الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، لكن تاريخه دُفن بواسطة نهضة باريس.

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