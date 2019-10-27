بالفيديو - صلاح يواصل هوايته المفضلة ويسجل هدفه السابع في توتنام.. ويغادر الملعب مصابا

ويلعب ليفربول ضد توتنام ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.

وعندما كانت تشير النتيجة إلى تعادل الفريقين 1-1 حصل ساديو ماني على ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد عرقلته من قبل سيرجي أورييه.

وتقدم محمد صلاح لتسديد الركلة وسجل منها هدف ليفربول الثاني بنجاح.

هدف صلاح في توتنام هو السابع له في شباك الفريق اللندني الذي زار شباكه قبل ذلك عندما كان لاعبا في صفوف بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي. خلال 10 مباريات لعبها ضد توتنام.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافا لليفربول في ملعب أنفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق في 2017 برصيد 37 هدفا.

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وبعد 10 دقائق من هدفه في توتنام سقط صلاح على الأرض وأمسك بقدمه وطلب التغيير.

ليخرج النجم المصري من الملعب مصابا ويشارك بدلا منه المدافع جو جوميز.

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