ملف - كل ما يخص فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019

الحياة ستعود مرة أخرى إلى الكرة المصرية، فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوت، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زئير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

FilGoal.com كان معكم منذ الساعات الأولى اليوم صباحا لمتابعة عملية التصويت وصولا إلى النتيجة ومتابعة ما قيل بعدها من تصريحات. وجمع لكم كل ما يهمكم عن ذلك في ملف كامل.

أولا، تغطية حية لحظة بلحظة بالفيديو والصور من اجتماع المكتب التنفيذي والتصويت لصالح مصر لتنظيم البطولة. (طالع التفاصيل)

أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة تحدث عن المجهود الكبير وأعرب عن قلقه قبل إعلان النتيجة. (طالع التفاصيل)

محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي والكرة المصرية ساند الوفد المصري قبل إعلان النتيجة النهائية. (طالع التفاصيل)

أبو تريكة صرح قبل إعلان النتيجة قائلا إن هذا الجيل يحتاج لإقامة تلك النسخة في مصر. (طالع التفاصيل)

والآن، وبعد انتظار، الحياة تعود للكرة المصري ومصر تكتسح جنوب إفريقيا في التصويت. (طالع التفاصيل)

رئيس الكاف أحمد أحمد، تحدث بعد إعلان فوز مصر، عن إمكانية طلب مساعدة فيفا في تنظيم البطولة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحدث حول ملف تنظيم كأس الأمم وكيفية تجهيزه وزيادة الثقة بعد الفوز.

FilGoal.com اتجه للحديث مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة عن مصير الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي كشف عن النقطة التي رجحت ملف مصر على جنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة تحدث عن الطريقة التي دعم بها أبو تريكة الملف المصري في داكار

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال إن بطولة 2006 تجعل المسؤولية أكبر لإنجاح النسخة الحالية. (طالع التفاصيل)

محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن راعي الكرة المصري وعد بأنها ستكون بطولة مختلفة، مشددا على أن الفوز جاء من أجل الجماهير.

وقال محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصري: إن تنظيم بطولة كأس الأمم 2019 يساوي قبلة الحياة للكرة المصرية.

مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة قال إنه لم يتوقع هذا الاكتساح.

فيما بعد تم الكشف عمن صوت لمصر وصوت جنوب إفريقيا الوحيد، وكذلك الصوت الممتنع. (طالع التفاصيل)

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