أبو تريكة: تنظيم أمم إفريقيا 2019 = قبلة الحياة للكرة المصرية

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 14:25

كتب : FilGoal

عيد ميلاد أبو تريكة

يعتقد محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق أن فوز مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 سيكون مثل قبل الحياة للكرة المصرية.

انتهى الانتظار والترقب، الحياة تعود إلى الكرة المصرية، وأجواء 2006 ستعود بشكل أفضل، فقد اكتسحت مصر جنوب إفريقيا في تصويت استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 وفازت بشرف التنظيم.

وقال أبو تريكة في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "مبروك لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، قبلة الحياة تعود للكرة المصرية".

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وأضاف "أتمني أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات، المنظومة تحتاج تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر".

وأتم بطل أمم إفريقيا 2006 و2008 بقوله "كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبُهرة للجميع".

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زئير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وأصبحت مصر رسميا هي الدولة الأولى التي ستسضيف البطولة بنظامها الجديد، إذ ستقام لأول مرة في الصيف في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

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محمد أبو تريكة مصر كأس الأمم الإفريقية 2019

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