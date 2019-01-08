يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف"، والذي سيتم خلاله اختيار الدولة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

حضر اجتماع المكتب التنفيذي 20 عضوا، وغاب 2 أحدهما تم إيقافه من قبل.

اعتذر ممثل دولة أنجولا عن الحضور بسبب ظروف المرض، ليتم عقد اجتماع المكتب التنفيذي بهذا العدد من الأعضاء وسيتم التصويت.

أحمد أحمد: أنا سعيد لأخبركم أن مصر من ستستضيف البطولة، الكاف سيعمل على إيجاد شراكة بناءة بيننا وبينهم، نحن على دراية بالمشاكل الموجودة. يمكن أن نطلب مساعدة شركاءنا بالأخص الفيفا والدول الأخرى التي يمكن أن تساعدنا على تحقيق نجاح البطولة في نسختها الجديدة بالصيف لأول مرة في مصر.

أحمد أحمد: ترى الأجيال الإفريقية تدمن على أمور سيئة، لذا المسؤولية في عهدة الرؤوساء الأفارقة لاستخدام كرة القدم، يجب أن نستفيق، نحن كمشرفين على كرة القدم يجب أن نستخدم اللعبة لتحسين الأوضاع.

أحمد أحمد: هذا ما تتفوق به أساطير إفريقيا عن أساطير أوروبا وأمريكا مثل ديديه دروجبا وجورج ويا، هذا يعني أن أساطير كرة القدم لم يتعلموا اللعبة فقط، إنما استمتعوا بلعب كرة القدم، وهذا ما يحفزنا كمسؤولين، قلت لقادة القارة السمراء إن كرة القدم يجب أن تكون محركا.

أحمد أحمد: يجب أن نعترف بالتنافس وما قدمته مصر وجنوب إفريقيا في تقديم الملفات، نريد تحقيق كل الطموحات، شعار هذه البطولة هو وضع الأمل والطموح للأجيال القادمة، كما قلت في السابق هناك فقط كرة القدم التي توحد الأطفال في جميع أنحاء المعمورة، أنا فخور جدا حينما أرى أساطير كرة القدم الإفريقية يتنافسون مع أساطير كرة العالم.

بداية المؤتمر الصحفي

رسميا مصر تنظم البطولة.

1:05 أون سبورت: مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم

12:59 بي إن سبورتس: مصر تفوز بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية بعد حصولها على 16 صوتا مقابل صوت لجنوب إفريقيا.

12:55 مع بداية التصويت، يتواجد محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر مع وفد اتحاد الكرة المصري لترقب نتيجة التصويت.

12:49 -

12:42 مصطفى طنطاوي مدير الإعلام بشركة بريزنتيشن يوضح سبب وجود هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خارج القاعة أثنا التصويت: قرر الثنائي هاني أبو ريدة ممثل مصر وداني جوردون ممثل جنوب إفريقيا أن يرفع الحرج عن الجميع ويتواجد خارج القاعة لكي يصوت أعضاء المكتب بلا ضغوط.

12:30 – تقوم الشركة الفرنسية المكلفة من الكاف بمراجعة الملفين بعرض ملف مصر وجنوب إفريقيا، بعد ذلك سيتم التصويت للإعلان عن الملف الفائز.

12:15 – أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة: لسنا في رحلة.. بذلنا جهدا كبيرا والأمور مطمئنة حتى الآن لكن جنوب إفريقيا قوية (طالع التفاصيل)

11:00 - ما نقاط القوة والضعف في ملفات استضافة كأس الأمم.. وآمال مصر (طالع التفاصيل)

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