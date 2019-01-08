عبد الغني: لم أتوقع هذا الاكتساح لكن أبو ريدة وتقرير اللجنة المراقبة منحا مصر الأولوية

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 14:30

كتب : محرر في الجول

مجدي عبد الغني

لم يتوقع مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فوز مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكستاح للأصوات.

وحصد ملف مصر 16 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه الجنوب إفريقي.

وقال عبد الغني لقناة "أون سبورت": "على المستوى الشخصي لم أتخيل فوزنا بهذا الاكتساح، ولكنه رسالة بأننا عائدين بقوة".

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وأكمل "تقرير اللجنة المراقبة التي عينها الاتحاد الإفريقي كان مميزا جدا ومنح مصر الأولوية على جنوب إفريقيا".

ثم أضاف "كذلك علاقة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بأعضاء المكتب التنفيذي للكاف كان لها دور حاسم، وهذا ما جعل مصر تكتسح بهذا العدد من الأصوات ولم يكن هناك أي منافسة".

وأتم "سيكون هناك تكاتف لتخرج البطولة بشكل يليق بنا كمصر، ورسالة بالأمن والأمان الذي تعيشه البلاد".

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