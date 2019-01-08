عضو اتحاد الكرة يوضح كيف دعم أبو تريكة الملف المصري في داكار

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة إن محمد أبو تريكة تواجد مع أعضاء بعثة منتخب مصر في اجتماع المكتب التنفيذي للكاف لدعم ملف مصر ضد جنوب إفريقيا لتنظيم كأس الأمم 2019.

وصرح مجاهد لبرنامج 93.7 قائلا: "أبو تريكة كان يتواجد في داكار لحضور مواجهة أساطير إفريقيا، وجاء لمساندة الملف بناء على طلب أعضاء المكتب التنفيذي الذين طلبوا التصوير معه ولبى الدعوة".

وأضاف "خلال تواجده التقى مع أعضاء الوفد المصري خلال اجتماع المكتب التنفيذي، أبو تريكة ساند الملف المصري من خلال تواجده والجلسة التي عقدها مع أعضاء اتحاد الكرة والوفد المرافق للبعثة".

وظهر أبو تريكة في صورة نشرها FilGoal.com رفقة أعضاء الوفد المصري في السنغال لدعم الملف المصري الذي فاز باكتساح بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرح أبو تريكة أثناء تواجده مع البعثة لقناة "بي إن سبورتس" قائلا :"هذا الجيل من منتخب مصر يحتاج لإقامة البطولة على أرض مصر، حتى تلتف الجماهير حوله ليحقق اللقب".

وواصل "الجماهير ستعطي الفريق دفعة قوية للفوز باللقب الذي سيفيد الفريق معنويا في السنوات المقبلة".

وفازت مصر باكتساح ضد جنوب إفريقيا لتنظيم كأس الأمم 2019، إذ حصدت 16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا وامتنع عضو عن التصويت من أصل 18 صوتا. (طالع التفاصيل)

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