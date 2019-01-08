رئيس بريزنتيشن: نعد إفريقيا ببطولة مختلفة.. فزنا بالتنظيم من أجل الجمهور

وعد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية قارة إفريقيا بتنظيم رائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال كامل لقناة "أون سبورت": "في خلال 5 شهور قادرون على تنظيم بطولة من الأفضل في تاريخ القارة".

وأكمل "الدولة قادرة على تنظيم بطولة من أجل بطولات إفريقيا، وأعد القارة بذلك".

ثم أضاف "أعد إفريقيا بتغيير كبير في شكل التنظيم، وستكون بطولة من أجمل البطولات في تاريخ القارة".

وأشار كامل إلى أن الحضور الجماهيري لمباريات البطولة سيكون كبيرا، وعبر آلية لتنظيم دخولهم للمدرجات.

وأوضح "الجمهور هو الداعم الأصلي للبطولة، نعد إفريقيا بأنها سترى شكلا مختلفا للجمهور وليس في مباريات منتخب مصر فقط".

وأتم "نحن فزنا بشرف تنظيم هذه البطولة في الأساس بسبب الجمهور".

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