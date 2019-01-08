رئيس بريزنتيشن: نعد إفريقيا ببطولة مختلفة.. فزنا بالتنظيم من أجل الجمهور

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 14:17

كتب : محرر في الجول

وفد اتحاد الكرة في السنغال

وعد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية قارة إفريقيا بتنظيم رائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال كامل لقناة "أون سبورت": "في خلال 5 شهور قادرون على تنظيم بطولة من الأفضل في تاريخ القارة".

وأكمل "الدولة قادرة على تنظيم بطولة من أجل بطولات إفريقيا، وأعد القارة بذلك".

أخبار متعلقة

عضو اتحاد الكرة يوضح كيف دعم أبو تريكة الملف المصري في داكار الكاف: هذه النقطة رجحت ملف مصر على جنوب إفريقيا شوبير لـ في الجول: القارة ستتمنى لو أن كل البطولات في مصر.. ومصير الدوري وزير الرياضة: حضرنا ملف تنظيم كأس الأمم في يومين.. والفوز على جنوب إفريقيا يزيد الثقة

ثم أضاف "أعد إفريقيا بتغيير كبير في شكل التنظيم، وستكون بطولة من أجمل البطولات في تاريخ القارة".

وأشار كامل إلى أن الحضور الجماهيري لمباريات البطولة سيكون كبيرا، وعبر آلية لتنظيم دخولهم للمدرجات.

وأوضح "الجمهور هو الداعم الأصلي للبطولة، نعد إفريقيا بأنها سترى شكلا مختلفا للجمهور وليس في مباريات منتخب مصر فقط".

وأتم "نحن فزنا بشرف تنظيم هذه البطولة في الأساس بسبب الجمهور".

طالع أيضا:

رسميا - لتعود الحياة إلى الكرة.. مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم بانتصار ساحق

عضو اتحاد الكرة يوضح كيف دعم أبو تريكة الملف المصري في داكار

الكاف: هذه النقطة رجحت ملف مصر على جنوب إفريقيا

شوبير لـ في الجول: القارة ستتمنى لو أن كل البطولات في مصر.. ومصير الدوري

وزير الرياضة: حضرنا ملف تنظيم كأس الأمم في يومين.. والفوز على جنوب إفريقيا يزيد الثقة

مصر كأس الأمم

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - بيبي إلى بورتو 8 دقيقة | أوروبا
عبد الغني: لم أتوقع هذا الاكتساح لكن أبو ريدة وتقرير اللجنة المراقبة منحا مصر الأولوية 18 دقيقة | إفريقيا
أبو تريكة: تنظيم أمم إفريقيا 2019 = قبلة الحياة للكرة المصرية 23 دقيقة | مصر
رئيس بريزنتيشن: نعد إفريقيا ببطولة مختلفة.. فزنا بالتنظيم من أجل الجمهور 31 دقيقة | إفريقيا
أبو ريدة: بطولة 2006 تجعل المسؤولية أكبر من أجل إنجاح نسخة 2019 32 دقيقة | مصر
عضو اتحاد الكرة يوضح كيف دعم أبو تريكة الملف المصري في داكار 57 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك