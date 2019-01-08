أبو تريكة يساند الوفد المصري قبل إعلان الدولة المنظمة لأمم إفريقيا

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 12:35

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة

يدعم محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق الوفد المصري الذي يسعى للفوز بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، والمتواجد في العاصمة السنغالية داكار.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن مساء الإثنين إن اجتماع المكتب التنفيذي سيتم صباح الثلاثاء وخلاله سيتم اختيار الدولة المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والذي يتنافس عليه مصر وجنوب إفريقيا.

FilGoal.comقام بإعداد تقرير مبسط لعملية التصويت ونقاط القوة والضعف لملفي مصر وجنوب إفريقيا قبل التصويت.(طالع التفاصيل)

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ونقلت كاميرات قناة أون سبورت وجود أبو تريكة مع الوفد المصري داخل الفندق الذي يجتمع فيه المكتب التنفيذي للكاف.

مصر تنافس جنوب إفريقيا على احتضان البطولة القارية التي تم سحب شرف تنظيمها من الكاميرون.

من هم أعضاء المكتب التنفيذي للكاف؟

يحتوي المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على 22 عضوا وهم، أحمد أحمد رئيس الاتحاد، أماجو ميلفين بينيك نائب الرئيس وكونستانت عمري سيليماني نائب الرئيس، وفوزي لقجع نائب الرئيس، وبقية الأعضاء في المكتب هم، أدوم جيبرين، هاني أبو ريدة، ألمامي كامارا، طارق بوشماوي، ليودجار تينجا، ليديا نيسيكرا، أليكساندر داني جوردان، حسن موسى بيليتي، عايشة جونسون، روي دا كوستا، سليماني وابري، أحمد يحيى، موسيس ماجوجو، جمال الجعفري، أوجستين سينجور، سيتا سانجاري، باتريك ناجايسونا، والتر نياميلاندو.

هؤلاء هم من سيصوتون على قرار اختيار البلد المنظم لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

تأمل مصر في أن تحصل جنوب إفريقيا على 5 إلى 8 أصوات حسب المعطيات وقدرة داني جوردان عضو المكتب التنفيذي من الدولة ذاتها.

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