أبو تريكة: هذا الجيل يحتاج لإقامة أمم إفريقيا في أرض مصر

يرى محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق أن الجيل الحالي للفراعنة يحتاج لإقامة كأس الأمم الإفريقية 2019 في أرض مصر لأسباب كروية.

أبو تريكة يدعم الوفد المصري الذي يسعى للفوز بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، والمتواجد في العاصمة السنغالية داكار.

وقال أبو تريكة في تصريحات لشبكة beIN sports صباح الإثنين: "هذا الجيل من منتخب مصر يحتاج لإقامة البطولة على أرض مصر، حتى تلتف الجماهير حوله ليحقق اللقب".

وأضاف "الجماهير ستعطي الفريق دفعة قوية للفوز باللقب الذي سيفيد الفريق معنويا في السنوات المقبلة".

وواصل "مصر ككل تحتاج لتنظيم البطولة حتى تعكس صورة مميزة للكرة المصرية بعد التراجع مؤخرا في السنوات الأخيرة، بسبب غياب الجماهير وضعف مستوى الدوري".

واستمر "نعم الوقت كان قصيرا منذ سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، ولكن مصر لديها تاريخ كبير في تنظيم مثل هذه البطولات، وتستعد بشكل مميز لبطولة 2019".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن مساء الإثنين إن اجتماع المكتب التنفيذي سيتم صباح الثلاثاء وخلاله سيتم اختيار الدولة المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والذي يتنافس عليه مصر وجنوب إفريقيا.

FilGoal.comقام بإعداد تقرير مبسط لعملية التصويت ونقاط القوة والضعف لملفي مصر وجنوب إفريقيا قبل التصويت.(طالع التفاصيل)

ونقلت كاميرات قناة أون سبورت وجود أبو تريكة مع الوفد المصري داخل الفندق الذي يجتمع فيه المكتب التنفيذي للكاف.

مصر تنافس جنوب إفريقيا على احتضان البطولة القارية التي تم سحب شرف تنظيمها من الكاميرون.

من هم أعضاء المكتب التنفيذي للكاف؟

يحتوي المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على 22 عضوا وهم، أحمد أحمد رئيس الاتحاد، أماجو ميلفين بينيك نائب الرئيس وكونستانت عمري سيليماني نائب الرئيس، وفوزي لقجع نائب الرئيس، وبقية الأعضاء في المكتب هم، أدوم جيبرين، هاني أبو ريدة، ألمامي كامارا، طارق بوشماوي، ليودجار تينجا، ليديا نيسيكرا، أليكساندر داني جوردان، حسن موسى بيليتي، عايشة جونسون، روي دا كوستا، سليماني وابري، أحمد يحيى، موسيس ماجوجو، جمال الجعفري، أوجستين سينجور، سيتا سانجاري، باتريك ناجايسونا، والتر نياميلاندو.

هؤلاء هم من سيصوتون على قرار اختيار البلد المنظم لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

تأمل مصر في أن تحصل جنوب إفريقيا على 5 إلى 8 أصوات حسب المعطيات وقدرة داني جوردان عضو المكتب التنفيذي من الدولة ذاتها.

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