أبو ريدة: بطولة 2006 تجعل المسؤولية أكبر من أجل إنجاح نسخة 2019

قال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إن نجاح مصر في تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2006 بشكل مميز يجعل المسؤولية أكبر من أجل إنجاح نسخة 2019.

انتهى الانتظار والترقب، الحياة تعود إلى الكرة المصرية، وأجواء 2006 ستعود بشكل أفضل، فقد اكتسحت مصر جنوب إفريقيا في تصويت استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 وفازت بشرف التنظيم.

وأوضح أبو ريدة في تصريحات لشبكة beIN sports ظهر الثلاثاء: "نأمل أن نكون قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فالوقت قصير حتى انطلاق البطولة، لكن الدولة المصرية كان لديها الرغبة في استضافة البطولة".

وأضاف "نجاح بطولة 2006 يجعل المسؤولية علينا أكبر من أجل إنجاح نسخة 2019".

واستمر "لقد حققت بطولة 2006 طفرة كبيرة من الناحية التسويقية، وكانت نقطة انطلاق للبطولات الإفريقية التالية".

وواصل أبو ريدة "أشكر الزملاء في المكتب التنفيذي للكاف على الثقة في ملف مصر وفي شخصي".

وأتم "فوز ملف مصر لا يقلل من قوة ملف جنوب إفريقيا، لكن قرب المسافات وبعض التفاصيل الأخرى أدت لتفوق مصر".

مصر بلد الأمان ترحب بالدول الأفريقية وجماهيرهم في بطولة أمم أفريقيا 2019 🏆 مصر أم الدنيا .. تحيا مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬❤❤❤ pic.twitter.com/4xgWGMUHdP — EFA.eg (@EFA) January 8, 2019

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زئير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وأصبحت مصر رسميا هي الدولة الأولى التي ستسضيف البطولة بنظامها الجديد، إذ ستقام لأول مرة في الصيف في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

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