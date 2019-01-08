شوبير لـ في الجول: القارة ستتمنى لو أن كل البطولات في مصر.. ومصير الدوري

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري إن فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 جاء نتيجة مجهود ضخم من اتحاد الكرة، مشددا على أن تنظيم البطولة سيجعل القارة تتمنى لو أن كل البطولات يتم تنظيمها في مصر. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح شوبير قائلا: "فوز مصر بتنظيم كأس الأمم جاء نتيجة مكانتها وتاريخها بالقارة".

وأضاف "اكتساح مصر لجنوب إفريقيا في عملية التصويت جاء كتكليل للجهود التي بذلت من الدولة التي حرصت على دعم ملف اتحاد الكرة بداية من مجلس الوزراء الذي ألغى كافة إجازاته وفتح مكاتبه يوم الجمعة لإصدار خطابات الضمان التي طلبها الاتحاد الإفريقي".

وواصل "وكذلك هناك مجهود ضخم من اتحاد الكرة الذي بذل كل ما في وسعه لكي تكون النتيجة كما خرجت وعرفها العالم أجمع".

وتابع "هناك ثقة أن التنظيم سيكون من العبقرية والنجاح ما سيجعل القارة تتمنى لو أن كل البطولات تقام في مصر".

وأكمل "اتحاد الكرة سيتعامل مع البطولة بنفس الطريقة التي أدار بها ملف التنظيم".

وأردف "اتحاد الكرة سيلبي كل احتياجات منتخب مصر وسيوفر له كل ما يريده من مباريات ودية ومعسكرات وانتظام للدوري حتى يسهل من مهمته في الاستعداد الجيد للفوز بلقب كأس الأمم 2019 رغم المنافسة الصعبة والشرسة مع بلاد مثل تونس والمغرب ونيجيريا وكوت ديفوار والسنغال التي تملك منتخبات على اعلي مستوي".

وأتم "لا توجد ادني نية او تفكير في إلغاء الدوري وسيتم استكماله بل والعمل على انتظامه".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن فوز مصر بتنظيم كأس الأمم 2019 على حساب جنوب إفريقيا بانتصار كاسح. (طالع التفاصيل)

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