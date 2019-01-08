الكاف: هذه النقطة رجحت ملف مصر على جنوب إفريقيا

أوضح طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن هناك نقطة قوية رجحت ملف مصر على جنوب إفريقيا في سباق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.

انتهى الانتظار والترقب، الحياة تعود إلى الكرة المصرية، وأجواء 2006 ستعود بشكل أفضل، فقد اكتسحت مصر جنوب إفريقيا في تصويت استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 وفازت بشرف التنظيم.

وقال بوشماوي في تصريحات لقناة beIN sports ظهر الثلاثاء: "هناك شركة درست الملفين وأعطت رأيها للمكتب التنفيذي".

وأضاف "هناك نقطة هامة لم تكن متوفرة في الملف الجنوب إفريقي على عكس ملف مصر، وهي دعم الدولة".

واستمر "الدولة المصرية تدعم البطولة دعما حكوميا وهو أمر هام للاتحاد الإفريقي".

وواصل "العرض الجنوب إفريقي كان قريبا من العرض المصري لكن هذه النقطة حسمت الأمر لصالح الفراعنة".

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زئير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وأصبحت مصر رسميا هي الدولة الأولى التي ستسضيف البطولة بنظامها الجديد، إذ ستقام لأول مرة في الصيف في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

مبروك لمصر تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 🇪🇬 pic.twitter.com/XCt8WWLJuB — Ahmed Elmohamady (@Elmo_27) January 8, 2019

من جهته، اتفق جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم مع بوشماوي بأن الدعم الحكومي كان العامل الرئيسي في فوز ملف مصر بشرف تنظيم أمم إفريقيا 2019.

إذ قال عضو المكتب التنفيذي للشبكة نفسها "ملف مصر كان حضوره قويا، وأبرز نقاط القوة كان دعم الدولة ممثلة في الحكومة المصرية".

وأتم "سعداء بفوز مصر بشرف تنظيم البطولة، وواثقون من قدرتها على تنظيمها بنجاح".

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