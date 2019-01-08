الكشف عن المصوتين الـ16 لصالح مصر.. وصوت جنوب إفريقيا والعضو الممتنع عن التصويت

نجحت مصر في الفوز بحقوق تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوز كاسح في تصويت المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على حساب جنوب إفريقيا.

المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحتوي على 22 عضوا، مع إيقاف أحدهم يتبقى لدينا 21 عضوا، حضر اجتماع اختيار الدولة المستضيفة 18 عضوا بعد غياب ممثل إفريقيا الوسطى الموقوف وكذلك ممثل أنجولا الذي اعتذر بداعي المرض بجانب إلغاء تصويت مصر وجنوب إفريقيا بعد انسحاب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وداني جوردون ممثل منافس الفراعنة عن حضور التصويت لرفع الحرج، وتم إلغاء الصوتين لأنه من المعروف أن كل منهما سيصوت لنفسه كذلك.

اتحاد الكرة المصري أعلن في بيان رسمي عن حصول مصر على 16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا، وهناك صوت آخر امتنع عن التصويت.

وقرر أماجو ميليفين بينيك ممثل نيجيريا الامتناع عن التصويت. فيما غاب روي إدواردو داكوستا ممثل أنجولا بداعي المرض وباتريس إدواردو ممثل إفريقيا الوسطى للإيقاف.

وحصدت مصر الأصوات التالية:

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كونستانت أوماري ممثل الكونغو، فوزي لقجع ممثل المغرب، أدوم جيبرين ممثل تشاد، كابيلي كامارا من غينيا، طارق بوشماوي ممثل تونس، ليودجار تينجا ممثل تنزانيا، لاديا نيسكيرا ممثل بوروندي، عائشة جوهانسون ممثل سيراليون، سليمان حسن ممثل جيبوتي، أحمد يحيى ممثل موريتانيا، موسيس موجوجو ممثل أوغندا، جمال الجعفري ممثل ليبيا، أوجاستين سينجاهور ممثل السنغال، سيتا سينجارا ممثل بوركينا فاسو، والتر نيمالاوندي ممثل مالاوي.

أما صوت جنوب إفريقيا الوحيد، فجاء عن طريق حسن موسى بيليتي ممثل ليبيريا.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تقام خلالها البطولة بمشاركة 24 منتخبا وفي الصيف في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو. (طالع التفاصيل)

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